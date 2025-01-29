Сили оборони України дронами уразили нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал РФ — джерела
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Сили оборони України дронами уразили нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал РФ — джерела

пожежа
Джерело:  online.ua

Служба безпеки України та Сили спецоперацій безпілотниками уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області РФ. 

Головні тези:

  • Служба безпеки України та СCО здійснили успішну спецоперацію за допомогою безпілотників, під час якої були пошкоджені нафтоперекачувальна станція та ракетний арсенал РФ.
  • Нафтоперекачувальна станція Андреаполь стала об'єктом атаки дронів, що призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі, порушивши роботу важливого трубопроводу.
  • У рамках спецоперації був також уражений 23-й ракетний арсенал у Тверській області, де було пошкоджено склад боєприпасів та будівлі військової частини.

Сили оборони України дронами уразили два воєнні об’єкти РФ

У ніч на 29 січня СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Внаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

За словами джерел у спецслужбах, росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал Міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.

Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі.

Дроновий удар по ракетному арсеналу у Тверській області РФ

Російські пабліки вдень 29 січня писали про атаку на ракетний арсенал у Тверській області Росії.

23-й арсенал ГРАУ атакований сьогодні безпілотниками у селищі Жовтневому Тверській області. Також БПЛА потрапили до нафтоперекачувальної станції, з'ясувала ASTRA.

У ніч проти 29 січня Тверську область атакували як мінімум 29 безпілотників, повідомив раніше глава регіону. ASTRA з'ясувала, що понад 20 безпілотників атакували склад боєприпасів 23-арсенала ГРАУ та прилеглу до нього військову частину у селищі Жовтневий Торопецького муніципального округу. На складі боєприпасів у момент атаки були відсутні, сам він отримав пошкодження. Пошкоджено також 3 будівлі військової частини.

Раніше 23 арсенали ГРАУ атакували у вересні 2024 року. Судячи із супутникових знімків, тоді було пошкоджено 58 будівель складу.

Крім арсеналу, безпілотники атакували сьогодні нафтоперекачуючу станцію «НПС Андреаполь» ТОВ «Транснефть-Балтика» у селі Єрохіно. Пошкоджено дах будівлі зв'язку та оператора станції, фільтраційний насосний майданчик, стався розлив нафтопродуктів та пожежа, повідомили джерела ASTRA у МНС РФ. Постраждалих немає.

Як повідомляла місцева преса, НПС "Андреаполь" ТОВ "Транснефть-Балтика" - це один з найбільших виробничих об'єктів у Тверській області. Створена у 1982 році. Як йшлося у відповідному наказі Управління Верхньоволзькими магістральними нафтопроводами, станція була необхідна «для забезпечення завершення будівництва, введення в експлуатацію та забезпечення перекачування нафти нафтопроводом Сургут — Полоцьк».

Сьогодні НПС „Андреаполь“ — одна з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2. Її працівники роблять великий внесок у забезпечення надійного та безпечного транспортування нафти, а регулярна модернізація та оновлення дозволяють їй відповідати найсуворішим вимогам, що висуваються до об'єктів трубопровідного транспорту», ​​— говорив у 2022 році головний інженер ТОВ «Транснафта-Балтика» Євген Інжеватов.

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