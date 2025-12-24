Пытали украинских пленных. Двое полицейских ликвидированы в Москве — источники в ГУР

В Москве на улице Елецкой в ночь на 24 декабря осуществили ликвидацию двух сотрудников российского МВД, участвовавших в войне против Украины и пытавших украинских военнопленных. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Главные тезисы
- Мужчина бросил в окно полицейского автомобиля взрывной пакет, в результате чего раздался взрыв.
- В результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами, заявили в ГУР.
Двух полицейских взорвали в Москве — источники в ГУР
Около часа ночи местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ.
Приблизившись к полицейскому автомобилю, стоявшему неподалеку от полицейского участка, мужчина бросил в окно автомобиля взрывной пакет, в результате чего раздался взрыв.
По информации источника в военной разведке, в результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.
Ранее сообщалось, что в Москве при взрыве погибли два сотрудника полиции и еще один человек неподалеку от места, где на этой неделе взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова, воевавшего против Украины.
