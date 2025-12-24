Пытали украинских пленных. Двое полицейских ликвидированы в Москве — источники в ГУР

В Москве на улице Елецкой в ночь на 24 декабря осуществили ликвидацию двух сотрудников российского МВД, участвовавших в войне против Украины и пытавших украинских военнопленных. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Двух полицейских взорвали в Москве — источники в ГУР

Около часа ночи местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ.

Приблизившись к полицейскому автомобилю, стоявшему неподалеку от полицейского участка, мужчина бросил в окно автомобиля взрывной пакет, в результате чего раздался взрыв.

По информации источника в военной разведке, в результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Источники в ГУР МО отмечают, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе российской захватнической армии. Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские захватчики вопреки Женевским конвенциям и правилам и обычаям войны. Поделиться

Ранее сообщалось, что в Москве при взрыве погибли два сотрудника полиции и еще один человек неподалеку от места, где на этой неделе взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова, воевавшего против Украины.