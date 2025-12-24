Катували українських полонених. Двох поліцейських ліквідовано у Москві — джерела у ГУР
Катували українських полонених. Двох поліцейських ліквідовано у Москві — джерела у ГУР

Москва
Джерело:  online.ua

У Москві на вулиці Єлецькій в ніч на 24 грудня здійснили ліквідацію двох співробітників російського МВС, які брали участь у війні проти України та катували українських військовополонених. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Головні тези:

  • Чоловік кинув у вікно поліцейської автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.
  • У результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двоє госпіталізовані з тяжкими травмами, заявили у ГУР.

Двох поліцейських підірвали у Москві — джерела у ГУР

Близько першої години ночі місцевий житель, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства РФ.

Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.

За інформацією джерела у воєнній розвідці, в результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двоє госпіталізовані з тяжкими травмами.

Джерела в ГУР МО зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі загарбницької російської армії. Крім того є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські загарбники всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни.

Раніше повідомлялося, що у Москві під час вибуху загинули двоє співробітників поліції та ще одна людина неподалік від місця, де цього тижня підірвали автівку російського генерала Фаніла Сарварова, який воював проти України.

