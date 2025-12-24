Катували українських полонених. Двох поліцейських ліквідовано у Москві — джерела у ГУР

У Москві на вулиці Єлецькій в ніч на 24 грудня здійснили ліквідацію двох співробітників російського МВС, які брали участь у війні проти України та катували українських військовополонених. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Головні тези:
- Чоловік кинув у вікно поліцейської автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.
- У результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двоє госпіталізовані з тяжкими травмами, заявили у ГУР.
Двох поліцейських підірвали у Москві — джерела у ГУР
Близько першої години ночі місцевий житель, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства РФ.
Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.
За інформацією джерела у воєнній розвідці, в результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двоє госпіталізовані з тяжкими травмами.
Раніше повідомлялося, що у Москві під час вибуху загинули двоє співробітників поліції та ще одна людина неподалік від місця, де цього тижня підірвали автівку російського генерала Фаніла Сарварова, який воював проти України.
