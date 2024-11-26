Пытался взорвать наряд полиции. В Киеве задержан агент спецслужб РФ

В Киеве задержан мужчина, который по заданию российских спецслужб пытался совершить теракт против правоохранителей. Злоумышленник обустроил взрывное устройство с "растяжкой" в съемной квартире на Печерске.
Главные тезисы
- Задержан агент российских спецслужб, подготавливавшийся совершить теракт в Киеве по их заданию
- Попытки подрыва силовиков становятся все опаснее, что требует бдительности населения и спецслужб
- В Украине ведется борьба с террористическими угрозами, предпринимаются меры для предотвращения подобных инцидентов
- Задержанный мужчина планировал теракт, арендовав квартиру, установив камеры наблюдения и подготовив взрывчатку
- Общественность призывается быть бдительной, избегать прикосновения к подозрительным предметам и сообщать обо всех подозрительных ситуациях
Что известно о задержанном агенте российских спецслужб
Как отмечается, правоохранители получили фейковый вызов об избиении женщины ее сожителем.
"Потерпевшая" по телефону заявила, что закрылась в ванной комнате, оставив дверь квартиры открытой. Однако по прибытии полицейские обнаружили взрывное устройство и оперативно покинули помещение к моменту детонации гранаты.
Мужчину задержали в его доме в Киевской области. Им оказался 43-летний мужчина с криминальным прошлым.
После попытки совершить теракт мужчина скрывался дома, где его задержали сотрудники СБУ и полиции. За выполнение задания ему обещали значительное денежное вознаграждение, которое он так и не получил.
Задержанному выдвинуто подозрение в совершении теракта по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей без права на залог.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Украине устроили волну диверсий с подрывами против силовиков
Как сообщают источники в Нацполиции, одним из инцидентов стал подрыв военнослужащего.
У его машины лежал пакет, рядом на дереве была закреплена камера, транслировавшая видео в режиме онлайн. Караульный, заметив пакет, приблизился и нагнулся, после чего взрывчатку дистанционно активировали.
Полиция предупреждает, что это не первый случай. Всех призывают не прикасаться к неизвестным предметам и немедленно вызвать саперов по номеру 102.
Еще один инцидент произошел в середине ноября в Киеве. Женщина сообщила о насилии со стороны мужчины на Печерском спуске и заявила, что закрылась в ванной. Когда полиция прибыла, она по телефону сказала, что дверь квартиры незаперта, и попросила зайти.
Как только правоохранители открыли дверь и шагнули внутрь, они услышали звук срабатывания чеки гранаты.
Также недавно в Дарницком районе задержали 17-летнего юношу, завербованного российскими спецслужбами.
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