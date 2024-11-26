Пытался взорвать наряд полиции. В Киеве задержан агент спецслужб РФ

В Киеве задержан мужчина, который по заданию российских спецслужб пытался совершить теракт против правоохранителей. Злоумышленник обустроил взрывное устройство с "растяжкой" в съемной квартире на Печерске.

Что известно о задержанном агенте российских спецслужб

Как отмечается, правоохранители получили фейковый вызов об избиении женщины ее сожителем.

"Потерпевшая" по телефону заявила, что закрылась в ванной комнате, оставив дверь квартиры открытой. Однако по прибытии полицейские обнаружили взрывное устройство и оперативно покинули помещение к моменту детонации гранаты.

Фото — npu.gov.u

Мужчину задержали в его доме в Киевской области. Им оказался 43-летний мужчина с криминальным прошлым.

Фото — npu.gov.u

Следствие установило, что он был завербован через мессенджер представителями российских спецслужб. Злоумышленник арендовал квартиру, установил камеры наблюдения и подготовил взрывчатку. Для заманивания полиции в мышеловку он использовал запись женского голоса. Поделиться

После попытки совершить теракт мужчина скрывался дома, где его задержали сотрудники СБУ и полиции. За выполнение задания ему обещали значительное денежное вознаграждение, которое он так и не получил.

Задержанному выдвинуто подозрение в совершении теракта по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей без права на залог.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщают источники в Нацполиции, одним из инцидентов стал подрыв военнослужащего.

У его машины лежал пакет, рядом на дереве была закреплена камера, транслировавшая видео в режиме онлайн. Караульный, заметив пакет, приблизился и нагнулся, после чего взрывчатку дистанционно активировали.

Полиция предупреждает, что это не первый случай. Всех призывают не прикасаться к неизвестным предметам и немедленно вызвать саперов по номеру 102.

Еще один инцидент произошел в середине ноября в Киеве. Женщина сообщила о насилии со стороны мужчины на Печерском спуске и заявила, что закрылась в ванной. Когда полиция прибыла, она по телефону сказала, что дверь квартиры незаперта, и попросила зайти.

Как только правоохранители открыли дверь и шагнули внутрь, они услышали звук срабатывания чеки гранаты.

Взрыв произошел из-за механизма "растяжки" с гранатой Ф-1. В квартире никого не было, а владельцы сдавали посуточно. Звонившая женщина не идентифицирована. Поделиться

Также недавно в Дарницком районе задержали 17-летнего юношу, завербованного российскими спецслужбами.