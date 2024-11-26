Намагався підірвати наряд поліції. У Києві затримали агента спецслужб РФ

У Києві затримали чоловіка, який за завданням російських спецслужб намагався здійснити теракт проти правоохоронців. Зловмисник облаштував вибуховий пристрій із "розтяжкою" в орендованій квартирі на Печерську.
Головні тези:
- Затриманий чоловік планував теракт проти правоохоронців в Києві за завданням російських спецслужб.
- Спроби підірвати силовиків стають все більш небезпечними та спланованими, залякуючи населення та дестабілізуючи ситуацію в країні.
- Зловмисники використовують різні методи, включаючи підрив вибухівками і підпали, з метою підриву нормальної роботи правоохоронних органів.
- Разом із спецслужбами поліція в Україні веде боротьбу з терористичними загрозами та намагається запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
- Усіх громадян закликають бути уважними та не торкатися невідомих предметів, а також повідомляти про будь-які підозрілі ситуації в поліцію чи викликати саперів для перевірки.
Що відомо про затриманого агента російських спецслужб
Як зазначається, правоохоронці отримали фейковий виклик про побиття жінки її співмешканцем.
"Потерпіла" телефоном заявила, що зачинилася у ванній кімнаті, залишивши двері квартири відчиненими. Однак після прибуття поліцейські виявили вибуховий пристрій і оперативно покинули приміщення до моменту детонації гранати.
Чоловіка затримали в його домі в Київській області. Ним виявився 43-річний чоловік із кримінальним минулим.
Після спроби здійснити теракт чоловік переховувався вдома, де його затримали співробітники СБУ та поліції. За виконання завдання йому обіцяли значну грошову винагороду, яку він так і не отримав.
Затриманому висунуто підозру у скоєнні теракту за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Україні влаштували хвилю диверсій з підривами проти силовиків
Як повідомляють джерела у Нацполіції, одним з інцидентів став підрив військовослужбовця.
Біля його машини лежав пакет, поряд на дереві була закріплена камера, яка транслювала відео в режимі онлайн. Караульний, помітивши пакет, наблизився й нагнувся, після чого вибухівку дистанційно активували.
Поліція попереджає, що це не перший такий випадок. Усіх закликають не торкатися невідомих предметів і негайно викликати саперів за номером 102.
Ще один інцидент стався в середині листопада у Києві. Жінка повідомила про насильство з боку чоловіка на Печерському узвозі й заявила, що зачинилася у ванній. Коли поліція прибула, вона телефоном сказала, що двері квартири незачинені, й попросила зайти.
Щойно правоохоронці відчинили двері й ступили всередину, вони почули звук спрацювання чеки гранати. Встигнувши зачинити двері, вони уникнули вибуху, який стався в коридорі квартири. Ніхто не постраждав.
Також нещодавно в Дарницькому районі затримали 17-річного юнака, завербованого російськими спецслужбами. Він підірвав саморобний вибуховий пристрій і був причетний до підпалів відділень "Укрпошти" в Миколаєві та Одесі, а також готувався до нового теракту.
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