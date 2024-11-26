Намагався підірвати наряд поліції. У Києві затримали агента спецслужб РФ

У Києві затримали чоловіка, який за завданням російських спецслужб намагався здійснити теракт проти правоохоронців. Зловмисник облаштував вибуховий пристрій із "розтяжкою" в орендованій квартирі на Печерську.

Що відомо про затриманого агента російських спецслужб

Як зазначається, правоохоронці отримали фейковий виклик про побиття жінки її співмешканцем.

"Потерпіла" телефоном заявила, що зачинилася у ванній кімнаті, залишивши двері квартири відчиненими. Однак після прибуття поліцейські виявили вибуховий пристрій і оперативно покинули приміщення до моменту детонації гранати.

Фото — npu.gov.u

Чоловіка затримали в його домі в Київській області. Ним виявився 43-річний чоловік із кримінальним минулим.

Фото — npu.gov.u

Слідство встановило, що він був завербований через месенджер представниками російських спецслужб. Зловмисник орендував квартиру, встановив камери спостереження та підготував вибухівку. Для заманювання поліції в пастку він використав запис жіночого голосу. Поширити

Після спроби здійснити теракт чоловік переховувався вдома, де його затримали співробітники СБУ та поліції. За виконання завдання йому обіцяли значну грошову винагороду, яку він так і не отримав.

Затриманому висунуто підозру у скоєнні теракту за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Україні влаштували хвилю диверсій з підривами проти силовиків

Як повідомляють джерела у Нацполіції, одним з інцидентів став підрив військовослужбовця.

Біля його машини лежав пакет, поряд на дереві була закріплена камера, яка транслювала відео в режимі онлайн. Караульний, помітивши пакет, наблизився й нагнувся, після чого вибухівку дистанційно активували.

Поліція попереджає, що це не перший такий випадок. Усіх закликають не торкатися невідомих предметів і негайно викликати саперів за номером 102.

Ще один інцидент стався в середині листопада у Києві. Жінка повідомила про насильство з боку чоловіка на Печерському узвозі й заявила, що зачинилася у ванній. Коли поліція прибула, вона телефоном сказала, що двері квартири незачинені, й попросила зайти.

Щойно правоохоронці відчинили двері й ступили всередину, вони почули звук спрацювання чеки гранати. Встигнувши зачинити двері, вони уникнули вибуху, який стався в коридорі квартири. Ніхто не постраждав.

Вибух стався через механізм "розтяжки" із гранатою Ф-1. У квартирі нікого не було, а власники здавали її подобово. Жінка, яка телефонувала, не ідентифікована. Поширити

Також нещодавно в Дарницькому районі затримали 17-річного юнака, завербованого російськими спецслужбами. Він підірвав саморобний вибуховий пристрій і був причетний до підпалів відділень "Укрпошти" в Миколаєві та Одесі, а також готувався до нового теракту.