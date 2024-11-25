Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло

Утром 25 ноября русская армия атаковала центр Харькова. В настоящее время количество пострадавших возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.
Главные тезисы
- После ракетного удара РФ по Харькову количество раненых возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.
- РФ использовала зенитно-ракетный комплекс С-400 для атаки на Харьков, ранены 13 женщин и шесть мужчин всех возрастов.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о спасательной операции после ракетного удара и атак с использованием ударных дронов в некоторых городах Украины.
- Общее количество ударов России на украинские территории продолжает расти, Владимир Зеленский призывает международное сообщество принять решительные меры для остановки этой трагедии.
В Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки РФ
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на одной из центральных улиц вспыхнул пожар. Также повреждено более 40 жилых многоэтажек и три автомобиля.
Предварительно РФ атаковала Харьков из зенитно-ракетного комплекса С-400.
Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове.
Также десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты повреждения.
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