Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло

Утром 25 ноября русская армия атаковала центр Харькова. В настоящее время количество пострадавших возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.

В Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на одной из центральных улиц вспыхнул пожар. Также повреждено более 40 жилых многоэтажек и три автомобиля.

Предварительно РФ атаковала Харьков из зенитно-ракетного комплекса С-400.

Пострадали 13 женщин и шесть мужчин в возрасте от 21 до 71 года. В среднем состоянии находятся 16 потерпевших, другие имеют легкие травмы. Госпитализировали 13 человек, — сообщил глава Харьковской ОВА Поделиться

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове.

Также десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты повреждения.