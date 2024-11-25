Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракетный удар РФ по Харькову — количество раненых резко возросло
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Утром 25 ноября русская армия атаковала центр Харькова. В настоящее время количество пострадавших возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.

Главные тезисы

  • После ракетного удара РФ по Харькову количество раненых возросло до 19 человек, 13 из них госпитализированы.
  • РФ использовала зенитно-ракетный комплекс С-400 для атаки на Харьков, ранены 13 женщин и шесть мужчин всех возрастов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о спасательной операции после ракетного удара и атак с использованием ударных дронов в некоторых городах Украины.
  • Общее количество ударов России на украинские территории продолжает расти, Владимир Зеленский призывает международное сообщество принять решительные меры для остановки этой трагедии.

В Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на одной из центральных улиц вспыхнул пожар. Также повреждено более 40 жилых многоэтажек и три автомобиля.

Предварительно РФ атаковала Харьков из зенитно-ракетного комплекса С-400.

Пострадали 13 женщин и шесть мужчин в возрасте от 21 до 71 года. В среднем состоянии находятся 16 потерпевших, другие имеют легкие травмы. Госпитализировали 13 человек, — сообщил глава Харьковской ОВА

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Харькову

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове.

Также десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты повреждения.

В общей сложности Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе. Спасибо нашим защитникам неба за ущерб, за круглосуточную работу по безопасности наших людей. Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа окупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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