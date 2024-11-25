Ракетний удар РФ по Харкову — кількість поранених різко зросла

Вранці 25 листопада російська армія атакувала центр Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.
Головні тези:
- Після ракетного удару РФ по Харкову кількість поранених зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.
- Харків постраждав від спалаху пожежі та пошкоджень багатоповерхівок та автомобілів внаслідок атаки російської армії.
- Російська федерація використала зенітно-ракетний комплекс С-400 для атаки на Харків, поранено 13 жінок та шестеро чоловіків різного віку.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про рятувальну операцію після ракетного удару та атак з використанням ударних дронів у деяких містах України.
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на одній з центральних вулиць спалахнула пожежа. Також пошкоджено понад 40 житлових багатоповерхівок та три автівки.
Попередньо, РФ атакувала Харків із зенітно-ракетного комплексу С-400.
Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові.
Також десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження.
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