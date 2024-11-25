Ракетний удар РФ по Харкову — кількість поранених різко зросла
Категорія
Україна
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Ракетний удар РФ по Харкову — кількість поранених різко зросла

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракетний удар РФ по Харкову — кількість поранених різко зросла

Вранці 25 листопада російська армія атакувала центр Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.

Головні тези:

  • Після ракетного удару РФ по Харкову кількість поранених зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.
  • Харків постраждав від спалаху пожежі та пошкоджень багатоповерхівок та автомобілів внаслідок атаки російської армії.
  • Російська федерація використала зенітно-ракетний комплекс С-400 для атаки на Харків, поранено 13 жінок та шестеро чоловіків різного віку.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про рятувальну операцію після ракетного удару та атак з використанням ударних дронів у деяких містах України.

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на одній з центральних вулиць спалахнула пожежа. Також пошкоджено понад 40 житлових багатоповерхівок та три автівки.

Попередньо, РФ атакувала Харків із зенітно-ракетного комплексу С-400.

Постраждали 13 жінок та шестеро чоловіків віком від 21 до 71 року. У середньому стані перебувають 16 потерпілих, інші мають легкі травми. Госпіталізували 13 людей, — повідомив очільник Харківської ОВА

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові.

Також десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження.

Загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Дякую нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей. Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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Категорія
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