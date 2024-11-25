Ракетний удар РФ по Харкову — кількість поранених різко зросла

Вранці 25 листопада російська армія атакувала центр Харкова. Наразі кількість постраждалих зросла до 19 людей, 13 з них ушпиталили.

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на одній з центральних вулиць спалахнула пожежа. Також пошкоджено понад 40 житлових багатоповерхівок та три автівки.

Попередньо, РФ атакувала Харків із зенітно-ракетного комплексу С-400.

Постраждали 13 жінок та шестеро чоловіків віком від 21 до 71 року. У середньому стані перебувають 16 потерпілих, інші мають легкі травми. Госпіталізували 13 людей, — повідомив очільник Харківської ОВА Поширити

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Харкову

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові.

Також десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження.