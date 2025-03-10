Разведка Британии раскрыла подробности главного наступления РФ на фронте — что изменилось
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии раскрыла подробности главного наступления РФ на фронте — что изменилось

Минобороны Британии
Курщина
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Российские войска сосредоточили основное пришествие в Курской области. На других участках фронта у ВСУ появились возможности контратаковать.

Главные тезисы

  • Российские войска сосредоточили основное наступление в Курской области, что создало возможности для украинских контратак.
  • Украинские войска обеспечивают контроль над определенной территорией на Курском выступе, несмотря на усиление давления со стороны российских сил.
  • Украинские контратаки стали более успешными благодаря сокращению российских наступательных операций на других участках фронта.

Россия бросила все военные силы на Курщину

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в своде, российские войска оказывают все большее давление на украинские силы на Курском выступлении с запада, севера и востока. Украинские войска, вероятно, сохраняют контроль над территорией площадью около 300 кв. км в Курском выступе.

В то же время, российские силы стали проводить меньше наступательных операций на других участках фронта по сравнению с концом 2024 и началом 2025 года.

По данным британской разведки, в окрестностях Покровска, где сосредоточены основные российские силы, украинские войска совершили ряд контратак в районе Песчаного, Удачного, Шевченко и на юг логистической магистрали Т-0506.

Возможности для украинских контрнаступлений улучшились благодаря сокращению количества наземных наступательных операций, проводимых Россией. Российские линии поставки на оси Покровска также были ослаблены атаками украинских беспилотных летательных систем, отмечают в Минобороны Британии.

По прогнозу британской разведки, уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, одновременно будут продолжаться атаки пехоты по нескольким направлениям.

Среднесуточные потери России в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким средним дневным показателем с августа 2024 года.

Общее количество зарегистрированных потерь России в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель.

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