Разведка Британии раскрыла подробности главного наступления РФ на фронте — что изменилось

Российские войска сосредоточили основное пришествие в Курской области. На других участках фронта у ВСУ появились возможности контратаковать.
Главные тезисы
- Российские войска сосредоточили основное наступление в Курской области, что создало возможности для украинских контратак.
- Украинские войска обеспечивают контроль над определенной территорией на Курском выступе, несмотря на усиление давления со стороны российских сил.
- Украинские контратаки стали более успешными благодаря сокращению российских наступательных операций на других участках фронта.
Россия бросила все военные силы на Курщину
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Х (Twitter).
Как отмечается в своде, российские войска оказывают все большее давление на украинские силы на Курском выступлении с запада, севера и востока. Украинские войска, вероятно, сохраняют контроль над территорией площадью около 300 кв. км в Курском выступе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 March 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 10, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/GqHiJICQz6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RoarGMfOmG
В то же время, российские силы стали проводить меньше наступательных операций на других участках фронта по сравнению с концом 2024 и началом 2025 года.
По данным британской разведки, в окрестностях Покровска, где сосредоточены основные российские силы, украинские войска совершили ряд контратак в районе Песчаного, Удачного, Шевченко и на юг логистической магистрали Т-0506.
По прогнозу британской разведки, уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, одновременно будут продолжаться атаки пехоты по нескольким направлениям.
Среднесуточные потери России в феврале 2025 года составили 1255 человек, что является самым низким средним дневным показателем с августа 2024 года.
Общее количество зарегистрированных потерь России в феврале составило 35 140 человек, что примерно на 13 000 меньше, чем в январе, когда был зафиксирован второй по величине месячный показатель.
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