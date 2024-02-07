Как отмечает издание The Washington Post, через 2 года после начала Россией масштабной войны против Украины, российские и украинские генералы пришли к выводу, что роль тяжелой бронетехники и традиционных маневренных сил уменьшается по сравнению с влиянием использования беспилотных цифровых систем управления боем.

Что известно о вероятной решающей роли беспилотников в войне

В материале издания приводятся мнения эксчельника генштаба армии РФ, генерала Юрия Балуевского и главка ВСУ Валерия Залужного о решающей роли цифровой разведки и автономных систем наведения огня в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Оба генерала отмечают, что развязанная Россией война превращается в противостояние цифровых алгоритмов.

Балуевский и Залужный также признают, что ни большая, ни малая концентрация войск на поле боя не в состоянии избежать обнаружения разведывательными дронами и спутниками.

В материале издания также отмечается, что сейчас Россия быстро овладевает правилами ведения "цифровой войны", что вызывает беспокойство Залужного, поскольку Украина остается зависимой от имеющихся запасов ракет и боеприпасов у западных партнеров.

Как война в Украине изменила стратегию и подход к боевым действиям

В то же время Балуевский отмечает, что развязанная Россией преступная война против Украины стала реальным испытанием буквально для всех военных сфер.

Российский генерал также признал победу украинской системы ПВО авиации оккупационной российской армии, которой не удалось получить преимущество в воздухе.

Балуевский подчеркнул, что более того, российские военные самолеты вынуждены соблюдать осторожность даже на собственной территории.

Он также признал, что тяжелая бронетехника, такая как танки, стала очень уязвимой на поле боя.

Российский генерал подчеркнул, что по неспособности сконцентрировать силы оккупационная российская армия в Украине вынуждена действовать небольшими подразделениями и отдельными единицами военной техники.

Балуевский также отметил, что западная артиллерия преобладает на русском.

При этом российский генерал отмечает, что абсолютное преимущество на поле боя имеют дроны.

Такое же мнение высказывает и Залужный, отмечая, что "беспилотные системы, наряду с другими новыми видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом для выхода" из тупика окопной войны.

Лучшим оружием сегодня, по мнению российских и украинских генералов, могут быть небольшие, дешевые системы, такие как "вид от первого лица", или летящие на цели беспилотники FPV, как крошечные террористы-смертники, и их почти невозможно остановить. Ужасный факт заключается в том, что эти бесшумные убийцы могут быть куплены и использованы практически любым участником боевых действий в любой точке земного шара, – говорится в материале издания. Поделиться

Это приводит автора статьи к мнению, что США должны сосредоточить свою дальнейшую поддержку Украины на имеющем значение высокотехнологичном вооружении.