Украина планирует превзойти Россию с помощью автономного оружия — The Times

Александр Камышин, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины, рассказал, как беспилотное оружие может изменить ход войны. Президент Зеленский поставил перед Камышином важнейшую задачу — развивать высокотехнологичную промышленность оружия, которая могла бы превзойти российский арсенал. Ключ к этому — массовое производство автономного оружия, управляемого искусственным интеллектом, чтобы минимизировать потери, неприемлемые для переживающей демографический кризис страны.

Украина планирует превзойти Россию с помощью автономного оружия

В этом году мы увидим, как искусственный интеллект становится частью игры, мы увидим автономные наземные системы. Ни одна западная страна не может самостоятельно конкурировать с российской военной промышленностью военного времени. Мы уже создали потенциал, который может служить не только нашим собственным вооруженным силам, но и остальной Европе. Десятилетиями все пренебрегали танками и артиллерией, и западные компании пытаются развивать заводы и склады, чтобы производить их в достаточном количестве. Но они могут финансировать закупку и производство здесь (в Украине), — сообщил Александр Камышин. Поделиться

Александр Камышин считает, что производство не работает без должного финансирования или закупок, его нельзя масштабировать и использовать. Россия инвестировала десятилетиями и имеет огромный бюджет на закупки, поэтому Украине нужны десятки миллиардов долларов, чтобы конкурировать.

На данный момент, в Украине более двухсот компаний, производящих от самых дешевых FPV дронов стоимостью 350 долларов до тех, которые способны долететь вглубь России. Беспилотные наземные аппараты, такие как Ratel, который может переносить 35 кг взрывчатки под танк или в бункер, или Ironclad, дистанционно управляемый наземный дрон, уже производятся и испытываются на поле боя, хотя еще не в больших масштабах.

Уже сейчас технологически возможно создать полностью автономные беспилотники, которые будут взлетать и лететь в определенный сектор поля боя, идентифицировать цели, выбирать наиболее приоритетную и выполнять задачи по ней, — говорит Ярослав Ажнюк, генеральный директор украинской компании Fourth Law AI, занимающийся разработкой оборонных технологий. . Поделиться

По словам Ажнюка, аппаратное обеспечение уже создано, а необходимые микросхемы доступны на коммерческих рынках. Украине нужно разработать программное обеспечение, соединить и интегрировать компоненты. Хотя производство этого оружия новой эры возможно, сделать это за короткий промежуток времени в достаточной степени, чтобы конкурировать с Россией, будет сложно даже при поддержке западных компаний.