Украина планирует превзойти Россию с помощью автономного оружия — The Times

Александр Камышин, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины, рассказал, как беспилотное оружие может изменить ход войны. Президент Зеленский поставил перед Камышином важнейшую задачу — развивать высокотехнологичную промышленность оружия, которая могла бы превзойти российский арсенал. Ключ к этому — массовое производство автономного оружия, управляемого искусственным интеллектом, чтобы минимизировать потери, неприемлемые для переживающей демографический кризис страны.
Украина планирует превзойти Россию с помощью автономного оружия
Александр Камышин считает, что производство не работает без должного финансирования или закупок, его нельзя масштабировать и использовать. Россия инвестировала десятилетиями и имеет огромный бюджет на закупки, поэтому Украине нужны десятки миллиардов долларов, чтобы конкурировать.
На данный момент, в Украине более двухсот компаний, производящих от самых дешевых FPV дронов стоимостью 350 долларов до тех, которые способны долететь вглубь России. Беспилотные наземные аппараты, такие как Ratel, который может переносить 35 кг взрывчатки под танк или в бункер, или Ironclad, дистанционно управляемый наземный дрон, уже производятся и испытываются на поле боя, хотя еще не в больших масштабах.
По словам Ажнюка, аппаратное обеспечение уже создано, а необходимые микросхемы доступны на коммерческих рынках. Украине нужно разработать программное обеспечение, соединить и интегрировать компоненты. Хотя производство этого оружия новой эры возможно, сделать это за короткий промежуток времени в достаточной степени, чтобы конкурировать с Россией, будет сложно даже при поддержке западных компаний.
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