Україна планує перевершити Росію за допомогою автономної зброї — The Times

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, розповів, як безпілотна зброя може змінити хід війни. Президент Зеленський поставив перед Камишіном надважливе завдання — розвивати високотехнологічну промисловість зброї, яка могла б перевершити російський арсенал. Ключ до цього — масове виробництво автономної зброї, керованої штучним інтелектом, щоб мінімізувати втрати, неприйнятні для країни, яка переживає демографічну кризу.
Україна планує перевершити Росію за допомогою автономної зброї
Олександр Камишін вважає, що виробництво не працює без належного фінансування або закупівель, його не можна масштабувати і використовувати. Росія інвестувала десятиліттями й має величезний бюджет на закупівлі, тому Україні потрібні десятки мільярдів доларів, щоб конкурувати.
На даний момент, в Україні є понад двісті компаній, які виробляють від найдешевших FPV дронів вартістю 350 доларів до тих, які здатні долетіти вглиб Росії. Безпілотні наземні апарати, такі як Ratel, який може переносити 35 кг вибухівки під танк або в бункер, або Ironclad, дистанційно керований наземний дрон, вже виготовляються і випробовуються на полі бою, хоча ще не у великих масштабах.
За словами Ажнюка, апаратне забезпечення вже створено, а необхідні мікросхеми доступні на комерційних ринках. Україні потрібно лише розробити програмне забезпечення, з'єднати та інтегрувати компоненти. Хоча виробництво цієї зброї нової ери можливе, зробити це за короткий проміжок часу в достатній мірі, щоб конкурувати з Росією, буде складно, навіть за підтримки західних компаній.
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