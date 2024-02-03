Україна планує перевершити Росію за допомогою автономної зброї — The Times

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, розповів, як безпілотна зброя може змінити хід війни. Президент Зеленський поставив перед Камишіном надважливе завдання — розвивати високотехнологічну промисловість зброї, яка могла б перевершити російський арсенал. Ключ до цього — масове виробництво автономної зброї, керованої штучним інтелектом, щоб мінімізувати втрати, неприйнятні для країни, яка переживає демографічну кризу.

Україна планує перевершити Росію за допомогою автономної зброї

Цього року ми побачимо, як штучний інтелект стає частиною гри, ми побачимо автономні наземні системи. Жодна західна країна не може самотужки конкурувати з російською військовою промисловістю воєнного часу. Ми вже створили потенціал, який може служити не тільки нашим власним збройним силам, але й решті Європи. Десятиліттями всі нехтували танками і артилерією, і західні компанії намагаються розвивати заводи та склади, щоб виробляти їх у достатній кількості. Але вони можуть фінансувати закупівлю і виробництво тут (в Україні), —повідомив Олександр Камишін. Поширити

Олександр Камишін вважає, що виробництво не працює без належного фінансування або закупівель, його не можна масштабувати і використовувати. Росія інвестувала десятиліттями й має величезний бюджет на закупівлі, тому Україні потрібні десятки мільярдів доларів, щоб конкурувати.

На даний момент, в Україні є понад двісті компаній, які виробляють від найдешевших FPV дронів вартістю 350 доларів до тих, які здатні долетіти вглиб Росії. Безпілотні наземні апарати, такі як Ratel, який може переносити 35 кг вибухівки під танк або в бункер, або Ironclad, дистанційно керований наземний дрон, вже виготовляються і випробовуються на полі бою, хоча ще не у великих масштабах.

Вже зараз технологічно можливо створити повністю автономні безпілотники, які будуть злітати і летіти в певний сектор поля бою, ідентифікувати цілі, вибирати найбільш пріоритетну і виконувати завдання по ній, — каже Ярослав Ажнюк, генеральний директор української компанії Fourth Law AI, що займається розробкою оборонних технологій. Поширити

За словами Ажнюка, апаратне забезпечення вже створено, а необхідні мікросхеми доступні на комерційних ринках. Україні потрібно лише розробити програмне забезпечення, з'єднати та інтегрувати компоненти. Хоча виробництво цієї зброї нової ери можливе, зробити це за короткий проміжок часу в достатній мірі, щоб конкурувати з Росією, буде складно, навіть за підтримки західних компаній.