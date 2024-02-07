Як зазначає видання The Washington Post, через 2 роки після розв'язання Росією масштабної війни проти України, російські та українські генерали дійшли висновку, що роль важкої бронетехніки та традиційних маневрених сил зменшується у порівнянні із впливом використання безпілотних цифрових систем управління боєм.

Що відомо про ймовірну вирішальну роль безпілотників у війні

У матеріалі видання наводяться думки ексочільника генштабу армії РФ, генерала Юрія Балуєвського та головкома ЗСУ Валерія Залужного про вирішальну роль цифрової розвідки та автономних систем наведення вогню у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Обидва генерали зазначають, що розв’язана Росією війна перетворюється на протистояння цифрових алгоритмів.

Балуєвський та Залужний також визнають, що ні велика, ні мала концентрація військ на полі бою не в змозі уникнути виявлення розвідувальними дронами та супутниками.

У матеріалі видання також зазначається, що наразі Росія швидко опановує правила ведення “цифрової війни”, що викликає занепокоєння Залужного оскільки Україна залишається залежною від наявних запасів ракет і боєприпасів у західних партнерів.

Як війна в Україні змінила стратегію та підхід до бойових дій

У то же час Балуєвський зазначає, що розв’язана Росією злочинна війна проти України стала реальним випробуванням буквально для всіх військових сфер.

Російський генерал також визнав перемогу української системи ППО над авіацією окупаційної російської армії, якій не вдалось отримати перевагу у повітрі.

Балуєвський підкреслив, що більш того, російські військові літаки змушені дотримуватись обережності навіть на власній території.

Він також визнав, що важка бронетехніка, така як танки, стала дуже уразливою на полі бою.

Російській генерал підкреслив, що через нездатність сконцентрувати сили окупаційна російська армія в Україні змушена діяти невеликими підрозділами і окремими одиницями військової техніки.

Балуєвський також зазначив, що західна артилерія переважає російську.

При цьому російський генерал зазначає, що абсолютну перевагу на полі бою наразі мають дрони.

Таку саму думку висловлює і Залужний, зазначаючи, що "безпілотні системи, поряд з іншими новими видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом для виходу" з глухого кута окопної війни.

Найкращою зброєю сьогодні, на думку російських і українських генералів, можуть бути невеликі, дешеві системи, такі як "вид від першої особи", або безпілотники FPV, які летять на цілі, як крихітні терористи-смертники, і їх майже неможливо зупинити. Жахливий факт полягає в тому, що ці безшумні вбивці можуть бути куплені і використані практично будь-яким учасником бойових дій в будь-якій точці земної кулі, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Це приводить автора статті до думки, що США мають зосередити свою подальшу підтримку України на високотехнологічному озброєнні, яке має значення.