РФ ослабит ПВО на отдельных участках фронта. Британская разведка назвала причину

В Минобороны Великобритании считают, что после потери нескольких ЗРК большой дальности в Украине РФ придется ослабить свою противовоздушную оборону в других местах.
РФ за неделю могла потерять 4 ЗРК большой дальности из-за ударов ВСУ
Как отмечает разведка, РФ, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки ЗРК большой дальности в результате украинских ударов в течение последней недели.
26 октября 2023 года российские СМИ сообщили, что три российских пусковых установки SA-21 (С-400) были уничтожены в Луганской области.
Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.
Как подчеркнули в МО Британии, Россия уже давно отдает приоритет мощным, высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.
Есть реальная возможность того, что, заменяя уничтоженные системы в Украине, Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, отметили британские аналитики.
Что известно об ударах ВСУ по стратегическим объектам систем ПВО окупантов
В ночь на 30 октября Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму на западном побережье.
Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.
Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, военные уничтожают потенциал врага "не только наступательный, но и защитный".
Добавим, что в конце октября российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму ВСУ атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.
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