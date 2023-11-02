РФ ослабит ПВО на отдельных участках фронта. Британская разведка назвала причину

В Минобороны Великобритании считают, что после потери нескольких ЗРК большой дальности в Украине РФ придется ослабить свою противовоздушную оборону в других местах.

РФ за неделю могла потерять 4 ЗРК большой дальности из-за ударов ВСУ

Как отмечает разведка, РФ, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки ЗРК большой дальности в результате украинских ударов в течение последней недели.

26 октября 2023 года российские СМИ сообщили, что три российских пусковых установки SA-21 (С-400) были уничтожены в Луганской области.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2rCvub7o8d — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 2, 2023

Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.

Как подчеркнули в МО Британии, Россия уже давно отдает приоритет мощным, высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.

Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на оставшиеся системы и операторов, – сообщили в разведке. Поделиться

Есть реальная возможность того, что, заменяя уничтоженные системы в Украине, Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, отметили британские аналитики.

Что известно об ударах ВСУ по стратегическим объектам систем ПВО окупантов

В ночь на 30 октября Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму на западном побережье.

Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.

Как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, военные уничтожают потенциал врага "не только наступательный, но и защитный".

Добавим, что в конце октября российские СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму ВСУ атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.