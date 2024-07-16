Роберту Мецолу переизбрали главой Европарламента
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Роберту Мецолу переизбрали главой Европарламента

Роберта Мецола
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Мальтийскую политику Роберту Мецолу переизбрали председателем Европейского парламента.

Главные тезисы

  • 562 депутата поддержали кандидатуру Роберты Мецоли на пост главы Европарламента.
  • Мецола является третьей в истории Европарламента женщиной-головой и самой молодой на этом посту.
  • Роберта Мецолла активно работала в правоцентристской националистической партии Мальты.

Роберту Мецолу поддержали 562 депутата Европарламента

Депутаты Европарламента нового созыва в первом туре выборов избрали Роберту Мецолу президентом Европейского парламента. За нее отдали 562 голоса новоизбранных депутатов Европарламента. Об этом говорится в сообщении Европейского парламента 16 июля.

Выборы в Европарламент традиционно проходили четыре дня. Они начались 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней евродепутатов выбирали в Ирландии, Латвии, Мальте, Словакии и Чехии. В большинстве государств-членов ЕС, включая Германию, голосование проходило в воскресенье, 9 июня.

Мецола теперь будет исполнять обязанности главы парламентского органа ЕС следующие два с половиной года. Ее могут переизбрать еще столько же в январе 2027 года.

В первой речи после избрания президент Европарламента пообещала бороться за "Европу для всех" и отстаивать "идеалы, которые порой воспринимаются как должное".

Я здесь, чтобы попросить вашего доверия и вашего голоса, чтобы позволить нам продолжать работать вместе в течение следующих двух с половиной лет.

Роберта Мецолла

Роберта Мецолла

Президент Европейского парламента

Что известно о Роберте Мецоле

В 2022 году Роберта Мецолла стала первой за последние 20 лет женщиной в должности главы Европейского парламента и третьей за всю историю существования органа. В возрасте 43 лет она также стала тогда самой молодой главой ЕП.

Мецола стала депутатом Европарламента в 2013 году. Она была участницей правоцентристской националистической партии Мальты, а также из студенчества агитировала, чтобы Мальта присоединилась к Евросоюзу.

В Европарламенте Мецола находилась во фракции консервативной Европейской народной партии (EPP). Политику критиковали за ее позицию относительно абортов, она выступает против них.

Роберта Мецола входит в число политиков, выражающих полную поддержку Украине. Она приезжала в Киев во время войны и поддерживала увеличение военной и финансовой поддержки для Украины.

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