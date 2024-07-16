Роберту Мецолу переизбрали главой Европарламента

Роберту Мецолу поддержали 562 депутата Европарламента

Депутаты Европарламента нового созыва в первом туре выборов избрали Роберту Мецолу президентом Европейского парламента. За нее отдали 562 голоса новоизбранных депутатов Европарламента. Об этом говорится в сообщении Европейского парламента 16 июля.

Roberta Metsola has been re-elected President of the European Parliament.



She will hold the post for another two and a half years. pic.twitter.com/0fCL0V46Re — European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2024

Выборы в Европарламент традиционно проходили четыре дня. Они начались 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней евродепутатов выбирали в Ирландии, Латвии, Мальте, Словакии и Чехии. В большинстве государств-членов ЕС, включая Германию, голосование проходило в воскресенье, 9 июня.

Мецола теперь будет исполнять обязанности главы парламентского органа ЕС следующие два с половиной года. Ее могут переизбрать еще столько же в январе 2027 года.

В первой речи после избрания президент Европарламента пообещала бороться за "Европу для всех" и отстаивать "идеалы, которые порой воспринимаются как должное".

Я здесь, чтобы попросить вашего доверия и вашего голоса, чтобы позволить нам продолжать работать вместе в течение следующих двух с половиной лет. Роберта Мецолла Президент Европейского парламента

Что известно о Роберте Мецоле

В 2022 году Роберта Мецолла стала первой за последние 20 лет женщиной в должности главы Европейского парламента и третьей за всю историю существования органа. В возрасте 43 лет она также стала тогда самой молодой главой ЕП.

Мецола стала депутатом Европарламента в 2013 году. Она была участницей правоцентристской националистической партии Мальты, а также из студенчества агитировала, чтобы Мальта присоединилась к Евросоюзу.

В Европарламенте Мецола находилась во фракции консервативной Европейской народной партии (EPP). Политику критиковали за ее позицию относительно абортов, она выступает против них.