Роберту Мецолу переизбрали главой Европарламента

Мальтийскую политику Роберту Мецолу переизбрали председателем Европейского парламента.
Главные тезисы
- 562 депутата поддержали кандидатуру Роберты Мецоли на пост главы Европарламента.
- Мецола является третьей в истории Европарламента женщиной-головой и самой молодой на этом посту.
- Роберта Мецолла активно работала в правоцентристской националистической партии Мальты.
Роберту Мецолу поддержали 562 депутата Европарламента
Депутаты Европарламента нового созыва в первом туре выборов избрали Роберту Мецолу президентом Европейского парламента. За нее отдали 562 голоса новоизбранных депутатов Европарламента. Об этом говорится в сообщении Европейского парламента 16 июля.
Roberta Metsola has been re-elected President of the European Parliament.— European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2024
She will hold the post for another two and a half years. pic.twitter.com/0fCL0V46Re
Выборы в Европарламент традиционно проходили четыре дня. Они начались 6 июня в Нидерландах. В течение следующих двух дней евродепутатов выбирали в Ирландии, Латвии, Мальте, Словакии и Чехии. В большинстве государств-членов ЕС, включая Германию, голосование проходило в воскресенье, 9 июня.
Мецола теперь будет исполнять обязанности главы парламентского органа ЕС следующие два с половиной года. Ее могут переизбрать еще столько же в январе 2027 года.
В первой речи после избрания президент Европарламента пообещала бороться за "Европу для всех" и отстаивать "идеалы, которые порой воспринимаются как должное".
Что известно о Роберте Мецоле
В 2022 году Роберта Мецолла стала первой за последние 20 лет женщиной в должности главы Европейского парламента и третьей за всю историю существования органа. В возрасте 43 лет она также стала тогда самой молодой главой ЕП.
Мецола стала депутатом Европарламента в 2013 году. Она была участницей правоцентристской националистической партии Мальты, а также из студенчества агитировала, чтобы Мальта присоединилась к Евросоюзу.
В Европарламенте Мецола находилась во фракции консервативной Европейской народной партии (EPP). Политику критиковали за ее позицию относительно абортов, она выступает против них.
Роберта Мецола входит в число политиков, выражающих полную поддержку Украине. Она приезжала в Киев во время войны и поддерживала увеличение военной и финансовой поддержки для Украины.
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