Роберту Мецолу переобрали головою Європарламенту

Роберту Мецолу підтримали 562 депутата Європарламенту

Депутати Європарламенту нового скликання у першому турі виборів обрали Роберту Мецолу президенткою Європейського парламенту. За неї віддали 562 голосів новообраних депутатів Європарламенту. Про це йдеться у повідомленні Європейського парламенту 16 липня.

Roberta Metsola has been re-elected President of the European Parliament.



She will hold the post for another two and a half years. pic.twitter.com/0fCL0V46Re — European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2024

Вибори до Європарламенту традиційно проходили протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

Мецола тепер виконуватиме обов'язки голови парламентського органу ЄС наступні два з половиною роки. Її можуть переобрати на ще стільки ж у січні 2027 року.

У першій промові після обрання президентка Європарламенту пообіцяла боротись за "Європу для всіх" та відстоювати "ідеали, які часом сприймаються як належне".

Я тут, щоб попросити вашої довіри і вашого голосу, щоб дозволити нам продовжувати працювати разом упродовж наступних двох з половиною років. Роберта Мецола Президентка Європейського парламенту

Що відомо про Роберту Мецолу

У 2022 році Роберта Мецола стала першою за останні 20 років жінкою на посаді глави Європейського парламенту та третьою за всю історію існування органу. У віці 43 років вона також стала тоді наймолодшою очільницею ЄП.

Мецола стала депутаткою Європарламенту у 2013 році. Вона була учасницею правоцентристської націоналістичної партії Мальти, а також зі студентства агітувала, щоб Мальта приєдналася до Євросоюзу.

У Європарламенті Мецола була у фракції консервативної Європейської народної партії (EPP). Політикиню критикували за її позицію щодо абортів, вона виступає проти них.