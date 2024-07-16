Роберту Мецолу переобрали головою Європарламенту
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Роберту Мецолу переобрали головою Європарламенту

Роберта Мецола

Мальтійську політикиню Роберту Мецолу переобрали головою Європейського парламенту.

Головні тези:

  • 562 депутати підтримали кандидатуру Роберти Мецоли на пост голови Європарламенту.
  • Мецола є третьою за історію Європарламенту жінкою-головою та наймолодшою на цій посаді.
  • Роберта Мецола активно працювала в правоцентристській націоналістичній партії Мальти.

Роберту Мецолу підтримали 562 депутата Європарламенту

Депутати Європарламенту нового скликання у першому турі виборів обрали Роберту Мецолу президенткою Європейського парламенту. За неї віддали 562 голосів новообраних депутатів Європарламенту. Про це йдеться у повідомленні Європейського парламенту 16 липня.

Вибори до Європарламенту традиційно проходили протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

Мецола тепер виконуватиме обов'язки голови парламентського органу ЄС наступні два з половиною роки. Її можуть переобрати на ще стільки ж у січні 2027 року.

У першій промові після обрання президентка Європарламенту пообіцяла боротись за "Європу для всіх" та відстоювати "ідеали, які часом сприймаються як належне".

Я тут, щоб попросити вашої довіри і вашого голосу, щоб дозволити нам продовжувати працювати разом упродовж наступних двох з половиною років.

Роберта Мецола

Роберта Мецола

Президентка Європейського парламенту

Що відомо про Роберту Мецолу

У 2022 році Роберта Мецола стала першою за останні 20 років жінкою на посаді глави Європейського парламенту та третьою за всю історію існування органу. У віці 43 років вона також стала тоді наймолодшою очільницею ЄП.

Мецола стала депутаткою Європарламенту у 2013 році. Вона була учасницею правоцентристської націоналістичної партії Мальти, а також зі студентства агітувала, щоб Мальта приєдналася до Євросоюзу.

У Європарламенті Мецола була у фракції консервативної Європейської народної партії (EPP). Політикиню критикували за її позицію щодо абортів, вона виступає проти них.

Утім Роберта Мецола входить до числа політиків, які висловлюють повну підтримку Україні. Вона приїжджала до Києва піл час великої війни та підтримувала збільшення військової та фінансової підтримки для України.

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