Даже российские пропагандисты больше не скрывают, что в 2025 году страна-агрессор РФ может столкнуться с обвалом рынка недвижимости.
Главные тезисы
- Прогнозируется сокращение объемов продаж жилья на российском рынке.
- Кроме того, ожидается рост цен на жилье, которого почти невозможно избежать.
- Санкции против российского "Газпромбанка" повлияли на падение рубля.
Ситуация на российском рынке недвижимости крайне нестабильная
Что важно понимать, в течение текущего года на фоне падения покупательной способности россиян из-за отмены части льготных ипотечных программ, а также роста ключевой ставки, объемы продаж жилья в стране-агрессоре резко сократятся, а цены вырастут.
С прогнозом по этому поводу выступила руководитель отдела аналитики группы "Самолет" Олеся Дзюба.
По ее мнению, в 2025 году объем продаж снизится на 15%.
Несмотря на это, скорее всего, спрос на рынке останется активным благодаря программам государственного субсидирования, прежде всего — семейной ипотеки, на которую недавно выделили дополнительные бюджетные средства, а также дальневосточной и арктической ипотек.
Эксперт также не скрывает, что цены на жилье будут неизбежно расти и достигнут не менее 5-6% на фоне увеличения себестоимости строительства и повышения расходов девелоперов.
Что происходит с российской экономикой
По убеждению британских разведчиков, падение рубля связано с оглашением санкций против российского Газпромбанка.
Что важно понимать, после этого была опубликована экономическая статистика, указывающая на продолжающийся перегрев экономики РФ.
В ответ ЦБ РФ объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года.
Несмотря на это, как известно, курс рубля оставался около 100 к доллару до 20 декабря 2024, что привело к широким ожиданиям рынка по очередному повышению ключевой ставки.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-