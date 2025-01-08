Даже российские пропагандисты больше не скрывают, что в 2025 году страна-агрессор РФ может столкнуться с обвалом рынка недвижимости.

Ситуация на российском рынке недвижимости крайне нестабильная

Что важно понимать, в течение текущего года на фоне падения покупательной способности россиян из-за отмены части льготных ипотечных программ, а также роста ключевой ставки, объемы продаж жилья в стране-агрессоре резко сократятся, а цены вырастут.

С прогнозом по этому поводу выступила руководитель отдела аналитики группы "Самолет" Олеся Дзюба.

По ее мнению, в 2025 году объем продаж снизится на 15%.

Несмотря на это, скорее всего, спрос на рынке останется активным благодаря программам государственного субсидирования, прежде всего — семейной ипотеки, на которую недавно выделили дополнительные бюджетные средства, а также дальневосточной и арктической ипотек.

Эксперт также не скрывает, что цены на жилье будут неизбежно расти и достигнут не менее 5-6% на фоне увеличения себестоимости строительства и повышения расходов девелоперов.

Они, чтобы сохранить бизнес, будут выводить на рынок меньше новых объемов жилья. Расходы девелоперов резко возросли из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 21%, что привело к существенному подорожанию кредитов для застройщиков, которые в основном реализуют свои проекты взаймы. Поделиться

Что происходит с российской экономикой

По убеждению британских разведчиков, падение рубля связано с оглашением санкций против российского Газпромбанка.

Что важно понимать, после этого была опубликована экономическая статистика, указывающая на продолжающийся перегрев экономики РФ.

В ответ ЦБ РФ объявил о прекращении покупки иностранной валюты до 2025 года.

Несмотря на это, как известно, курс рубля оставался около 100 к доллару до 20 декабря 2024, что привело к широким ожиданиям рынка по очередному повышению ключевой ставки.