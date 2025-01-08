Навіть російські пропагандисти більше не приховують, що у 2025 році країна-агресорка РФ може стикнутися з обвалом ринку нерухомості.

Ситуація на російському ринку нерухомості вкрай нестабільна

Що важливо розуміти, протягом поточного року на тлі падіння купівельної спроможності росіян через скасування частини пільгових іпотечних програм, а також зростання ключової ставки обсяги продажів житла в країні-агресорці різко скоротяться, а ціни зростуть.

З прогнозом з цього приводу виступила керівниця відділу аналітики групи "Літак" Олеся Дзюба.

На її переконання, у 2025 році обсяг продажів знизиться на 15%.

Попри це, найімовірніше, що попит на ринку залишиться активним завдяки програмам державного субсидування, насамперед — сімейної іпотеки, на яку нещодавно виділили додаткові бюджетні кошти, а також далекосхідної й арктичної іпотек.

Експертка також не приховує, що ціни на житло неминуче зростатимуть й сягнуть щонайменше 5-6% на тлі збільшення собівартості будівництва та підвищення витрат девелоперів.

Вони, щоб зберегти бізнес, виводитимуть на ринок менше нових обсягів житла. Витрати девелоперів різко зросли через підвищення Центробанком ключової ставки до 21%, що призвело до істотного подорожчання кредитів для забудовників, які здебільшого реалізують свої проєкти в борг. Поширити

Що відбувається з російською економікою

На переконання британських розвідників, падіння рубля пов’язане з оголошенням санкцій проти російського Газпромбанку.

Що важливо розуміти, після цього була опублікована економічна статистика, яка вказує на триваючий перегрів ворожої економіки.

У відповідь на це ЦБ РФ оголосив про припинення купівлі іноземної валюти до 2025 року.

Попри це, як відомо, курс рубля залишався близько 100 до долара до 20 грудня 2024 року, що призвело до широких очікувань ринку щодо чергового підвищення ключової ставки.