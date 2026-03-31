"Россия давит на Америку". Путин пугает Трампа быстрым захватом Донбасса

По словам главы государства Владимира Зеленского, Россия не может захватить всю Донецкую область силой, поэтому пытается это сделать с помощью президента США Дональда Трампа. К примеру, рассказывает главе Белого дома, что на захват всего Донбасса ей понадобится всего 2 месяца.
Главные тезисы
- 1 апреля Украина и США проведут новые мирные переговоры.
- Во время них Киев снова попытается убедить Вашингтон, что Москва просто всех обманывает.
Путин прибегает к новым манипуляциям
Как подтвердил Зеленский, вопрос территорий по-прежнему остается центральным во время мирных переговоров.
Глава государства еще раз повторил, что Украина готова прекратить войну по линии фронта — "стоим, где стоим".
Несмотря на это, диктатор Путин по-прежнему верит, что сможет склонить Киев к сдаче Донбасса, если продолжит лгать США.
К примеру, Кремль фантазирует, что у него есть новые дедлайны — через два месяца оккупировать весь Донбасс.
Именно поэтому, мол, у ВСУ всего 60 дней, чтобы выйти — и тогда "война закончится".
Трамп действительно настроен завершить войну до осенних выборов в США, а Путин решил воспользоваться этой спешкой, чтобы добиться собственных целей.
