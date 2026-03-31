"Росія тисне на Америку". Путін лякає Трампа швидким захопленням Донбасу

За словами глави держави Володимира Зеленського, Росія не може захопити усю Донецьку область силою, тому намагається це зробити через президент США Дональда Трампа. До прикладу, розповідає очільнику Білого дому, що на захоплення усього Донбасу їй знадобиться лише 2 місяці.
Головні тези:
- 1 квітня Україна та США проведуть нові мирні переговори.
- Під час них Київ вкотре спробує переконати Вашингтон, що Москва просто усіх дурить.
Путін вдається до нових маніпуляцій
Як підтвердив Зеленський, питання територій досі залишається центральним під час мирних перемовин.
Глава держави вкотре повторив, що Україна готова припинити війну по лінію фронту — “стоїмо, де стоїмо”.
Попри це, диктатор Путін досі вірить, що зможе схилити Київ до здачі Донбасу, якщо продовжить брехати США.
До прикладу, Кремль фантазує, що в нього є нові дедлайни — за два місяці окупувати весь Донбас.
Саме тому, мовляв, ЗСУ мають лише 60 днів, щоб вийти — і тоді “війна закінчиться”.
Трамп дійсно налаштований завершити війну до осінніх виборів у США, а Путін вирішив скористатися цим поспіхом, щоб добитися власних цілей.
