Россия могла сбить свой Су-27 над Крымом — британская разведка

Россия могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта. Это событие подтверждает, что между российскими войсками нет координации.
Британская разведка не исключает, что РФ могла сбить свой самолет над Крымом
Как отмечается, крымский Telegram-канал 28 марта сообщил, что действовавший над Крымом самолет Су-27 был сбит российской ПВО в результате "дружеского огня".
Назначенный Россией так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность, а пилот выжил.
Британская разведка отмечает, что 24 марта Украина нанесла удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.
Ранее тоже появлялись сообщения о подобных случаях "дружественного огня", особенно на оккупированной территории Украины. Разведка считает, что это подтверждает влияние действий Украины.
Что известно об атаке по Крыму 23 марта
23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе.
В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.
Позже стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены десантные корабли РФ и центр связи.
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