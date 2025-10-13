Нелегитимный президент РФ Владимир Путин готов проверять европейские границы и может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент. Об этом заявил Мартин Йегер, новый президент Федеральной службы внешней разведки Германии (BND).
Главные тезисы
- Россия может спровоцировать горячее противостояние в Европе, проверяя ее границы по предупреждению немецкой разведки.
- Гибридные средства России направлены на дестабилизацию европейских демократий и устрашение населения.
- Необходима подготовка к возможной эскалации конфликта и адаптация политики к новым реалиям для стабилизации ситуации в Европе.
Россия в любой момент может спровоцировать в Европе горячее противостояние — Йегер
Йегер сообщил депутатам в Берлине, что действия Москвы направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, разделение обществ и устрашение населения.
По его словам, Россия маскирует свои намерения, "но на самом деле она стремится проверить наши границы".
В лучшем случае в Европе наблюдается холодный мир, который в любой момент может превратиться в горячее противостояние. Мы должны подготовиться к дальнейшей эскалации.
Во время ежегодного слушания президентов федеральных разведывательных служб Йегер предупредил, что "наш противник не знает ни отдыха, ни передышки, и мы не можем сидеть сложа руки, полагая, что возможная атака России не произойдет как минимум до 2029 года".
По его словам, Германия находится под огнем уже сегодня.
Йегер намекнул, что новый подход может вызвать реакцию со стороны германского общества.
Кроме социальной поддержки это требует доверия и поддержки политиков и законодателей. Вместе мы должны адаптировать закон BND к реалиям новой эпохи.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-