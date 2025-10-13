Нелегитимный президент РФ Владимир Путин готов проверять европейские границы и может спровоцировать "горячее противостояние" в любой момент. Об этом заявил Мартин Йегер, новый президент Федеральной службы внешней разведки Германии (BND).

Россия в любой момент может спровоцировать в Европе горячее противостояние — Йегер

Йегер сообщил депутатам в Берлине, что действия Москвы направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, разделение обществ и устрашение населения.

Гибридные средства, которые Россия использует для этого, теперь повсеместны. Частота отдельных инцидентов представляет новый уровень противостояния — противостояния, в котором Россия считает нас противником и воюющей стороной. Поделиться

По его словам, Россия маскирует свои намерения, "но на самом деле она стремится проверить наши границы".

В лучшем случае в Европе наблюдается холодный мир, который в любой момент может превратиться в горячее противостояние. Мы должны подготовиться к дальнейшей эскалации.

Во время ежегодного слушания президентов федеральных разведывательных служб Йегер предупредил, что "наш противник не знает ни отдыха, ни передышки, и мы не можем сидеть сложа руки, полагая, что возможная атака России не произойдет как минимум до 2029 года".

По его словам, Германия находится под огнем уже сегодня.

В то же время, сдержанность и мягкость интерпретируются нашими противниками, такими как Россия, как слабость — мы должны сделать правильные выводы из этого. Поделиться

Йегер намекнул, что новый подход может вызвать реакцию со стороны германского общества.