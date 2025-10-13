"Росія може спровокувати в Європі гаряче протистояння". Німецька розвідка попереджає про плани Путіна
Світ
"Росія може спровокувати в Європі гаряче протистояння". Німецька розвідка попереджає про плани Путіна

Джерело:  Bloomberg

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін готовий перевіряти європейські кордони і може спровокувати "гаряче протистояння" в будь-який момент. Про це заявив Мартін Йегер, новий президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND).

Головні тези:

  • Росія може спровокувати в Європі гаряче протистояння та перевіряти кордони за попередженням німецької розвідки.
  • Гібридні засоби Росії спрямовані на дестабілізацію європейських демократій та залякування населення.
  • Необхідна підготовка до можливості ескалації конфлікту та адаптація політики до нових реалій для стабілізації ситуації.

Росія у будь-який момент може спровокувати в Європі гаряче протистояння — Йегер

Йегер повідомив депутатам у Берліні, що дії Москви спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, поділ суспільств і залякування населення.

Гібридні засоби, які Росія використовує для цього, тепер повсюдні. Частота окремих інцидентів представляє новий рівень протистояння — протистояння, в якому Росія вважає нас супротивником і воюючою стороною.

За його словами, Росія маскує свої наміри, "але насправді вона прагне перевірити наші кордони".

У кращому випадку в Європі спостерігається холодний мир, який у будь-який момент може перетворитися на гаряче протистояння. Ми повинні підготуватися до подальшої ескалації.

Під час щорічного слухання президентів федеральних розвідувальних служб Йегер попередив, що "наш супротивник не знає ні відпочинку, ні перепочинку, і ми не можемо сидіти склавши руки, вважаючи, що можлива атака Росії не станеться щонайменше до 2029 року".

За його словами, Німеччина перебуває під вогнем уже сьогодні.

Водночас стриманість і м'якість інтерпретуються нашими супротивниками, такими як Росія, як слабкість — ми повинні зробити правильні висновки з цього.

Йегер натякнув, що новий підхід може викликати реакцію з боку німецького суспільства.

Крім соціальної підтримки, це вимагає довіри і підтримки політиків і законодавців. Разом ми повинні адаптувати закон BND до реалій нової епохи.

