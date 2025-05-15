Россия накапливает силы для нового наступления на фронте — данные инсайдеров

РФ накапливает силы на линии фронта для нового наступления для захвата новой украинской территории.

Россия готовится к летнему наступлению на фронте

Российские командиры "стремятся сформировать большие силы", сказал представитель США, добавив, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины.

Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева, — сказал второй американский чиновник. — Россияне приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут.

Подготовка идет на фоне серьезной нехватки украинских сил на поле боя. Оценки США показывают, что во многом именно возможности украинских беспилотников и эффективность ее минных полей сдерживают Россию, невзирая на ее значительное преимущество в живой силе, как на востоке Украины, так и в Курской области России, где украинские силы все еще сохраняют плацдарм.

У России есть свои собственные проблемы с накоплением желаемых сил, поскольку обе стороны продолжают изнурительную и смертоносную войну на истощение на востоке Украины, отмечает CNN. Поделиться

Кроме того, первый чиновник сообщил CNN, что нет никаких признаков того, что Северная Корея способна значительно увеличить численность своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

Однако уже несколько недель оценки США показывают мало изменений в военных целях России, включая взятие под контроль большего количества украинских территорий, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа призывает Кремль придерживаться 30-дневного прекращения огня и начать содержательные мирные переговоры.

Ранее CNN сообщало, что записи видеонаблюдения уже несколько недель показывают украинским силам, что Россия опрокидывает значительные силы и технику на позиции всего в нескольких десятках километров от линии фронта.

Представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия готовится к масштабному наступлению в Украине вместо того, чтобы сигнализировать о готовности к мирным переговорам. Поделиться

По данным ОТГ "Харьков", россияне накапливают силы и летняя наступательная кампания фактически уже началась.