Россия нанесла дроновые удары по Харькову — есть пострадавшие

Российская армия нанесла удар беспилотником по Новобаварскому району Харькова, загорелся пожар. В результате атаки известно о 9 раненых.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла дроновый удар по Новобаварскому району Харькова, приведя к пожарам и пострадавшим.
- В результате атаки было 9 раненых, включая троих детей, а также повреждены 38 частных домов.
Россия атаковала Харьков дронами: есть раненые
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Армия РФ ударила БПЛА по Новобаварскому району Харькова. На месте "прилета" вспыхнул пожар. Устанавливаем все обстоятельства.
Впоследствии стало известно, что горит киоск.
По его данным, повреждены по меньшей мере 10 домов, также сгорел автомобиль.
Как сообщает Синегубов, 70-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс, к медикам также обратились 60-летний мужчина и 47-летняя — без госпитализации.
По состоянию на 12.00 количество пострадавших возросло до девяти, сообщил городской голова.
Последствия утреннего удара по Новобаварскому району: известно о девяти пострадавших, из них трое детей. Повреждены 38 частных домов.
По информации Олега Синегубова, у двух людей порезы стеклом и ушибы, у других острая реакция на стресс.
