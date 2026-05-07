Росія завдала дронових ударів по Харкову — є постраждалі

Російська армія завдала удару безпілотником по Новобаварському району Харкова, зайнялася пожежа. Унаслідок атаки відомо про 9 поранених.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Армія РФ вдарила БПЛА по Новобаварському району Харкова. На місці "прильоту" спалахнула пожежа. Встановлюємо всі обставини.

Згодом стало відомо, що горить кіоск.

Станом на 11:20, за допомогою медиків звернулися четверо людей, серед них — одна дитина, поінформував міський голова Ігор Терехов.

За його даними, пошкоджені щонайменше 10 будинків, також згорів автомобіль.

Як повідомляє Синєгубов, 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, до медиків також звернулися 60-річний чоловік і 47-річна — без госпіталізації.

Станом на 12.00, кількість постраждалих зросла до дев'яти, повідомив міський голова.

Наслідки ранкового удару по Новобаварському району: відомо про девʼятьох постраждалих, з них троє дітей. Пошкоджено 38 приватних будинків.

За інформацією Олега Синєгубова, у двох людей — порізи склом та забої, в інших — гостра реакція на стрес.