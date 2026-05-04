Россия нанесла ракетный удар по Мерефи — 4 погибших, 16 пострадавших

Около 10 часов утра 4 мая оккупанты ударили ракетой по Мерефе на Харьковщине. Предварительно известно о 4 погибших и 16 раненых.
Главные тезисы
- Российская ракетная атака по Мерефи Харьковщины привела к смерти 4 человек и ранению 16 человек.
- Экстренные службы работают на месте происшествия для оказания помощи и ликвидации последствий атаки.
- Повреждены частные дома, магазины и автомобили в Мерефе в результате ракетного удара России.
Россия убила в Мерефе 4 человека
Об этом сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.
Песнее Синегубов отметил, что известно о возгорании частного дома и автомобиля, также повреждены другие частные дома, магазин и СТО.
На месте идет ликвидация последствий атаки. До трех человек возросло число погибших из-за удара РФ по Мерефи. К этой минуте известно о 8 пострадавших, им помогают медики.
Пожар был ликвидирован. Однако количество погибших во время российской атаки по Мерефи по состоянию на 11.00 выросло до четырех человек.
