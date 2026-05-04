Россия нанесла ракетный удар по Мерефи — 4 погибших, 16 пострадавших

Около 10 часов утра 4 мая оккупанты ударили ракетой по Мерефе на Харьковщине. Предварительно известно о 4 погибших и 16 раненых.

Об этом сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.

По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Мерефи. Повреждена территория СТО. Уточняем информацию о пострадавших. Все наши экстренные службы — на месте обстрела. Олег Синегубов Наальник Харьковской ОВА

Песнее Синегубов отметил, что известно о возгорании частного дома и автомобиля, также повреждены другие частные дома, магазин и СТО.

На месте идет ликвидация последствий атаки. До трех человек возросло число погибших из-за удара РФ по Мерефи. К этой минуте известно о 8 пострадавших, им помогают медики.

Пожар был ликвидирован. Однако количество погибших во время российской атаки по Мерефи по состоянию на 11.00 выросло до четырех человек.