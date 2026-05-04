Россия нанесла ракетный удар по Мерефи — 4 погибших, 16 пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
ракета
Около 10 часов утра 4 мая оккупанты ударили ракетой по Мерефе на Харьковщине. Предварительно известно о 4 погибших и 16 раненых.

Главные тезисы

  • Российская ракетная атака по Мерефи Харьковщины привела к смерти 4 человек и ранению 16 человек.
  • Экстренные службы работают на месте происшествия для оказания помощи и ликвидации последствий атаки.
  • Повреждены частные дома, магазины и автомобили в Мерефе в результате ракетного удара России.

Россия убила в Мерефе 4 человека

Об этом сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.

По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Мерефи. Повреждена территория СТО. Уточняем информацию о пострадавших. Все наши экстренные службы — на месте обстрела.

Олег Синегубов

Наальник Харьковской ОВА

Песнее Синегубов отметил, что известно о возгорании частного дома и автомобиля, также повреждены другие частные дома, магазин и СТО.

На месте идет ликвидация последствий атаки. До трех человек возросло число погибших из-за удара РФ по Мерефи. К этой минуте известно о 8 пострадавших, им помогают медики.

Пожар был ликвидирован. Однако количество погибших во время российской атаки по Мерефи по состоянию на 11.00 выросло до четырех человек.

Погибли 50- и 63-летние мужчины и 41- и 52-летние женщины. Пострадали 16 человек. Им оперативно оказывается вся необходимая помощь.

