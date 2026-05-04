Росія завдала ракетного удару по Мерефі — 4 загиблих, 16 постраждалих

Близько 10 години ранку 4 травня окупанти ударили ракетою по Мерефі на Харківщині. Попеердньо відомо про 4 загибилих і 16 поранених.

Росія вбила у Мерефі 4 людей

Про це повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА.

За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Мерефі. Пошкоджено територію СТО. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Усі наші екстрені служби — на місці обстрілу. Олег Синєгубов Наальник Харківської ОВА

Піщніше Синєгубов зазначив, що відомо про загорання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО.

На місці триває ліквідація наслідків атаки. До трьох людей зросла кількість загиблих через удар РФ по Мерефі. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, їм допомагають медики.

Пожежу було ліквідовано. Проте кількість загиблих під час російської атаки по Мерефі станом на 11.00 зросла до чотирьох людей.