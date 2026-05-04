Росія завдала ракетного удару по Мерефі — 4 загиблих, 16 постраждалих

Близько 10 години ранку 4 травня окупанти ударили ракетою по Мерефі на Харківщині. Попеердньо відомо про 4 загибилих і 16 поранених.
Головні тези:
- Ракетний удар по Мерефі, завданий Росією, призвів до загибелі 4 людей та постраждало 16 осіб.
- Екстрені служби працюють на місці події для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.
- Під час удару були пошкоджені приватні будинки, магазини, автомобілі та інші споруди у Мерефі.
Росія вбила у Мерефі 4 людей
Про це повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА.
Піщніше Синєгубов зазначив, що відомо про загорання приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО.
На місці триває ліквідація наслідків атаки. До трьох людей зросла кількість загиблих через удар РФ по Мерефі. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, їм допомагають медики.
Пожежу було ліквідовано. Проте кількість загиблих під час російської атаки по Мерефі станом на 11.00 зросла до чотирьох людей.
