Россия теряет роль ключевого игрока на энергетическом рынке Центральной Азии

Страны Центральной Азии при поддержке Всемирного банка запускают проект по созданию единого энергетического пространства, которое должно переформатировать региональный рынок электроэнергии. Тем не менее, Россия теряет позиции ключевого игрока на местном энергетическом рынке.

Программа REMIT рассчитана на 10 лет и предусматривает интеграцию гидроэнергетических мощностей Кыргызстана и Таджикистана с тепловой генерацией Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также солнечными и ветровыми электростанциями по принципу энергетической синергии.

Как отметили в Служибе внешней разведки Украины, общая стоимость системы превышает 1 млрд долл., из которых 143 млн долл. уже профинансированы.

Еще недавно Россия считалась одним из ключевых игроков энергетического рынка Центральной Азии и претендовала на роль координатора интеграционных процессов. Под ее патронатом Евразийский экономический союз продвигал идею создания совместного энергетического центра в регионе.

Однако война России против Украины, международные санкции и нехватка современных технологий у главных бенефициаров ЕАЭС — России и Беларуси фактически сорвали выполнение этих планов.

Так, старт работ, запланированный на 2025 год, был отложен по меньшей мере до 2027 года.

В свою очередь министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Арзибек Кожешев признал, что даже 2030 год может стать лишь ориентировочной датой начала работы проекта.

По его словам, перспективы самого российско-евразийского энергоцентра остаются неопределенными из-за отсутствия свободного рынка газа в России и существенных разногласий в регуляторных подходах между странами-участницами.