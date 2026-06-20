Россия ударила по Полтаве — среди раненых есть четверо детей
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила по Полтаве — среди раненых есть четверо детей

скорая
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Источник:  online.ua

В результате российских обстрелов вечером 20 июня в Полтаве получили ранения девять человек, среди них четверо детей.

Главные тезисы

  • В результате российских обстрелов в Полтаве получили ранения девять человек, среди которых четверо детей.
  • Секретарь Полтавского городского совета подтвердила информацию о пострадавших, уточнив, что четыре ребенка были доставлены в больницу.

Россия обстреляла Полтаву: 9 раненых

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

Число пострадавших от вражеского обстрела детей возросло до четырех.

По словам чиновника, еще одного ребенка «скорая» доставила в детскую городскую больницу.

Ранее она сообщила, что в результате российских обстрелов Полтавы ранения получили трое детей.

Кроме того, добавила Ямщикова, ранения получили пятеро взрослых.

Все пострадавшие госпитализированы.

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