Россия ударила по Полтаве — среди раненых есть четверо детей

В результате российских обстрелов вечером 20 июня в Полтаве получили ранения девять человек, среди них четверо детей.
Главные тезисы
- В результате российских обстрелов в Полтаве получили ранения девять человек, среди которых четверо детей.
- Секретарь Полтавского городского совета подтвердила информацию о пострадавших, уточнив, что четыре ребенка были доставлены в больницу.
Россия обстреляла Полтаву: 9 раненых
Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.
По словам чиновника, еще одного ребенка «скорая» доставила в детскую городскую больницу.
Ранее она сообщила, что в результате российских обстрелов Полтавы ранения получили трое детей.
Кроме того, добавила Ямщикова, ранения получили пятеро взрослых.
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