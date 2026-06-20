Росія ударила по Полтаві — серед поранених є четверо дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія ударила по Полтаві — серед поранених є четверо дітей

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Джерело:  online.ua

Унаслідок російського обстрілу увечері 20 червня у Полтаві зазнали поранень дев’ятеро осіб, серед них четверо дітей.

Головні тези:

  • Серед поранених в результаті обстрілу Полтави є чотири дітей, які госпіталізовані.
  • Через атаку російських військ на місто постраждали також п'ятеро дорослих.

Росія обстріляла Полтаву: 9 поранених

Про це повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Кількість постраждалих від ворожого обстрілу дітей зросла до чотирьох.

За словами посадовиці, ще одну дитину «швидка» доправила до дитячої міської лікарні.

Раніше вона повідомила, що внаслідок російського обстрілу Полтави поранення отримали троє дітей.

Окрім того, додала Ямщикова, поранення отримали п’ятеро дорослих.

Усіх постраждалих госпіталізовано.

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