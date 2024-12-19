Россияне жаловались на громкие взрывы вблизи военных объектов в Североморске — видео
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Россияне жаловались на громкие взрывы вблизи военных объектов в Североморске — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

В России жители Мурманского и расположенного в 12 км от него Североморска накануне заявляли о звуках взрывов. Они могли произойти недалеко от главной военно-морской базы Северного флота РФ.

Главные тезисы

  • Жители Мурманска и Североморска сообщили о громких взрывах вблизи военной базы Северного флота РФ.
  • Российская военная база в Мурманске является стратегически важным объектом российского флота.
  • Военный потенциал базы поддерживается современными системами обороны, включая противовоздушные и противокорабельные системы, для обеспечения безопасности и ядерного сдерживания.

Вблизи Мурманская взрывалось и грохотало — видео

По данным телеграмм-каналов, взрывы были слышны вечером 18 декабря. Местные заявляют, что волны от них ощутили на расстоянии нескольких десятков километров.

Также один из взрывов попал на видео. Судя по кадрам, событие могло произойти на одном из многочисленных военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота России, расположенной в Североморске, и двух военных аэродромов.

А вот The Barents Observer удалось идентифицировать, что в 13 км от места съемки расположен военный аэродром "Североморск-1". Там базируются российские истребители, бомбардировщики и эскадрилья вертолетов Ка-27.

При этом на расстоянии 11 км расположен открытый склад оружия, а к северо-западу от "Североморска-1" расположено несколько установок с мобильными зенитными ракетами и антеннами для радиоэлектронной борьбы.

Также между Североморском и Мурманском расположен закрытый военный аэродром "Североморск-2", который в начале 2024 начали восстанавливать.

Судя по видео, взрыв похож на детонацию большого количества боеприпасов.

Стоит отметить, что Североморск расположен в 1900 км от границы с Украиной. А также в 100 км южнее аэродрома "Оленья", куда уже долетали украинские беспилотники.

Что известно о российской военной базе

Главная военно-морская база Северного флота РФ расположена в Мурманске, на северо-западе России. База оснащена современной инфраструктурой, позволяющей обслуживать подлодки, корабли и авиацию. Северный флот РФ считается одним из самых мощных в составе российского флота благодаря своей способности действовать в суровых климатических условиях и обеспечивать ядерное сдерживание.

Эта база является важным узлом для проекции силы России в Арктике, где происходит активная конкуренция за природные ресурсы и контроль новых торговых маршрутов. Следует отметить, что военный потенциал базы поддерживается не только кораблями и подлодками, но и современными системами противовоздушной и противокорабельной обороны.

Близость к важным морским путям делает ее объектом особого внимания со стороны других стран и потенциальной целью для наблюдения и анализа международной безопасности.

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