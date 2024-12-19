Росіяни скаржилися на гучні вибухи поблизу військових об'єктів у Сєвероморську — відео
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Росіяни скаржилися на гучні вибухи поблизу військових об'єктів у Сєвероморську — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

У Росії жителі Мурманська і розташованого за 12 км від нього Сєвероморська напередодні заявляли про звуки вибухів. Вони могли статися неподалік від головної військово-морської бази Північного флоту РФ.

Головні тези:

  • Жителі Мурманська та Сєвероморська стурбовані через серію вибухів поблизу військово-морської бази.
  • Інформація про події поширюється через мережі; на відео зафіксовано один із вибухів.
  • Російська військова база у Мурманську є стратегічною локацією.

Поблизу Мурманська вибухало і гуркотіло — відео

За даними телеграм-каналів, вибухи було чути ввечері 18 грудня. Місцеві заявляють, що хвилі від них відчули на відстані кількох десятків кілометрів.

Також один з вибухів потрапив на відео. Судячи з кадрів, подія могла статися на одному з численних військових об'єктів у районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії, розташованої в Сєвероморську, і двох військових аеродромів.

А ось The Barents Observer вдалось ідентифікувати, що за 13 км від місця зйомки розташований військовий аеродром "Сєвероморськ-1". Там базуються російські винищувачі, бомбардувальники та ескадрилья вертольотів Ка-27.

При цьому на відстані 11 км розташований відкритий склад зброї, а на північний захід від "Сєвероморська-1" розташовано кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для радіоелектронної боротьби.

Також між Сєвєроморськом і Мурманськом розташований закритий військовий аеродром "Сєвероморськ-2", який на початку 2024 року почали відновлювати.

Судячи з відео, вибух схожий на детонацію великої кількості боєприпасів.

Варто зауважити, що Сєвероморськ розташований за 1900 км від кордону з Україною. А також за 100 км на південь від аеродрому "Оленья", куди вже долітали українські безпілотники.

Що відомо про російську військову базу

Головна військово-морська база Північного флоту РФ розташована у Мурманську, на північному заході Росії. База оснащена сучасною інфраструктурою, яка дозволяє обслуговувати підводні човни, кораблі та авіацію. Північний флот РФ вважається одним із найпотужніших у складі російського флоту завдяки своїй здатності діяти в суворих кліматичних умовах і забезпечувати ядерне стримування.

Ця база є важливим вузлом для проєкції сили Росії в Арктиці, де відбувається активна конкуренція за природні ресурси та контроль над новими торгівельними маршрутами. Варто зауважити, що військовий потенціал бази підтримується не лише кораблями та підводними човнами, але й сучасними системами протиповітряної та протикорабельної оборони.

Близькість до важливих морських шляхів робить її об'єктом особливої уваги з боку інших країн і потенційною ціллю для спостереження та аналізу міжнародної безпеки

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