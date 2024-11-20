Рост ВВП Украины. МВФ озвучил новый прогноз
Категория
Экономика
Дата публикации

Рост ВВП Украины. МВФ озвучил новый прогноз

Что будет с ВВП Украины?
Read in English
Читати українською
Источник:  МВФ

Международный валютный фонд неожиданно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в течение текущего года, а также до 2,5-3,5% в 2025 году.

Главные тезисы

  • Экономика Украины остается устойчивой даже на фоне войны.
  • Инфляция в стране выросла до 9,7%.
  • Несмотря на улучшение прогнозов, риски для Украины остаются высокими, в частности, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Что будет с ВВП Украины?

Указано, что команда Фонда в шестой раз просмотрела программу EFF для Украины.

Специалисты обращают внимание на то, что экономика продолжает демонстрировать устойчивость даже на фоне разрушительных вызовов, связанных с войной России против Украины, которая длится уже 1000 дней.

Проведя детальный анализ всех имеющихся факторов, специалисты МВФ озвучили прогноз роста реального ВВП в 2024 году — он составит 4%, однако в 2025 году прогнозируется замедление до 2,5-3,5%.

Как и ожидалось, инфляция повысилась, достигнув 9,7 процента в годовом исчислении в октябре, главным образом из-за роста расходов на продукты питания и рабочую силу, но инфляционные ожидания остаются на стабильном уровне, сказано в отчете.

Ключевые проблемы никуда не исчезли

Что важно понимать, еще месяц назад валовые международные резервы составляли 36,6 млрд долларов США благодаря продолжению большой внешней официальной поддержки.

Несмотря на это, как отмечают эксперты, риски остаются очень высокими, особенно на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Обновленные показатели более оптимистичны для Украины, в частности, по ожидаемым итогам нынешнего года. Так, в последнем докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO) Фонд прогнозировал максимальный рост для Украины в 2024 году на уровне 3,0%, а в 2025 году — не выше 2,5%.

Следует также отметить, что дополнительный бюджет на 2024 год и бюджет на 2025 год соответствуют программным параметрам.

Согласно последним прогнозам, дефицит бюджета в следующем году достигнет 19% ВВП, что отражает текущие потребности в расходах из-за войны.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС удалось изменить скандальное решение МВФ относительно России
МВФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
МВФ согласовал новый транш для Украины ― куда направят деньги
МВФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила новый транш от МВФ в размере 1,1 млрд долл
Денис Шмыгаль
Украина получила новый транш от МВФ в размере 1,1 млрд долл

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?