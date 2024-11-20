Рост ВВП Украины. МВФ озвучил новый прогноз

Международный валютный фонд неожиданно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в течение текущего года, а также до 2,5-3,5% в 2025 году.

Что будет с ВВП Украины?

Указано, что команда Фонда в шестой раз просмотрела программу EFF для Украины.

Специалисты обращают внимание на то, что экономика продолжает демонстрировать устойчивость даже на фоне разрушительных вызовов, связанных с войной России против Украины, которая длится уже 1000 дней.

Проведя детальный анализ всех имеющихся факторов, специалисты МВФ озвучили прогноз роста реального ВВП в 2024 году — он составит 4%, однако в 2025 году прогнозируется замедление до 2,5-3,5%.

Как и ожидалось, инфляция повысилась, достигнув 9,7 процента в годовом исчислении в октябре, главным образом из-за роста расходов на продукты питания и рабочую силу, но инфляционные ожидания остаются на стабильном уровне, сказано в отчете. Поделиться

Ключевые проблемы никуда не исчезли

Что важно понимать, еще месяц назад валовые международные резервы составляли 36,6 млрд долларов США благодаря продолжению большой внешней официальной поддержки.

Несмотря на это, как отмечают эксперты, риски остаются очень высокими, особенно на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Обновленные показатели более оптимистичны для Украины, в частности, по ожидаемым итогам нынешнего года. Так, в последнем докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO) Фонд прогнозировал максимальный рост для Украины в 2024 году на уровне 3,0%, а в 2025 году — не выше 2,5%. Поделиться

Следует также отметить, что дополнительный бюджет на 2024 год и бюджет на 2025 год соответствуют программным параметрам.