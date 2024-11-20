Рост ВВП Украины. МВФ озвучил новый прогноз

Международный валютный фонд неожиданно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в течение текущего года, а также до 2,5-3,5% в 2025 году.
Главные тезисы
- Экономика Украины остается устойчивой даже на фоне войны.
- Инфляция в стране выросла до 9,7%.
- Несмотря на улучшение прогнозов, риски для Украины остаются высокими, в частности, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Что будет с ВВП Украины?
Указано, что команда Фонда в шестой раз просмотрела программу EFF для Украины.
Специалисты обращают внимание на то, что экономика продолжает демонстрировать устойчивость даже на фоне разрушительных вызовов, связанных с войной России против Украины, которая длится уже 1000 дней.
Проведя детальный анализ всех имеющихся факторов, специалисты МВФ озвучили прогноз роста реального ВВП в 2024 году — он составит 4%, однако в 2025 году прогнозируется замедление до 2,5-3,5%.
Ключевые проблемы никуда не исчезли
Что важно понимать, еще месяц назад валовые международные резервы составляли 36,6 млрд долларов США благодаря продолжению большой внешней официальной поддержки.
Несмотря на это, как отмечают эксперты, риски остаются очень высокими, особенно на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Следует также отметить, что дополнительный бюджет на 2024 год и бюджет на 2025 год соответствуют программным параметрам.
Согласно последним прогнозам, дефицит бюджета в следующем году достигнет 19% ВВП, что отражает текущие потребности в расходах из-за войны.
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