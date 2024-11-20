Зростання ВВП України. МВФ озвучив новий прогноз

Міжнародний валютний фонд неочікувано покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% протягом поточного року, а також до 2,5-3,5% у 2025.

Що буде з ВВП України?

Вказано, що команда Фонду вшосте переглянула програму EFF для України.

Фахівці звертають увагу на те, що економіка продовжує демонструвати стійкість навіть на тлі руйнівних викликів, пов’язаних з війною Росії проти України, яка триває вже 1000 днів.

Провівши детальний аналіз усіх наявних факторів, фахівці МВФ озвучили прогноз щодо зростання реального ВВП у 2024 році — він становитиме 4%, однак у 2025 році прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%.

Як і очікувалося, інфляція підвищилася, сягнувши 9,7 відсотка в річному вимірі в жовтні, головним чином через зростання витрат на продукти харчування та робочу силу, але інфляційні очікування залишаються на стабільному рівні, — йдеться у звіті. Поширити

Ключові проблеми нікуди не зникли

Що важливо розуміти, ще місяць тому валові міжнародні резерви становили 36,6 мільярда доларів США завдяки продовженню великої зовнішньої офіційної підтримки.

Попри це, як зазначають експерти, ризики залишаються надзвичайно високими, особливо на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Оновлені показники є більш оптимістичні для України, зокрема, за очікуваними підсумками нинішнього року. Так, в останній доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO) Фонд прогнозував максимальне зростання для України в 2024 році на рівні 3,0%, а в 2025 році — не вище 2,5%. Поширити

Варто також зазначити, що додатковий бюджет на 2024 рік і бюджет на 2025 рік відповідають програмним параметрам.