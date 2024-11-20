Зростання ВВП України. МВФ озвучив новий прогноз

Міжнародний валютний фонд неочікувано покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% протягом поточного року, а також до 2,5-3,5% у 2025.
Головні тези:
- Економіка України продовжує демонструвати стійкість навіть на тлі війни.
- Інфляція в країні зросла до 9,7%.
- Не зважаючи на покращення прогнозів, ризики для України залишаються високими, зокрема через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
Що буде з ВВП України?
Вказано, що команда Фонду вшосте переглянула програму EFF для України.
Фахівці звертають увагу на те, що економіка продовжує демонструвати стійкість навіть на тлі руйнівних викликів, пов’язаних з війною Росії проти України, яка триває вже 1000 днів.
Провівши детальний аналіз усіх наявних факторів, фахівці МВФ озвучили прогноз щодо зростання реального ВВП у 2024 році — він становитиме 4%, однак у 2025 році прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%.
Ключові проблеми нікуди не зникли
Що важливо розуміти, ще місяць тому валові міжнародні резерви становили 36,6 мільярда доларів США завдяки продовженню великої зовнішньої офіційної підтримки.
Попри це, як зазначають експерти, ризики залишаються надзвичайно високими, особливо на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
Варто також зазначити, що додатковий бюджет на 2024 рік і бюджет на 2025 рік відповідають програмним параметрам.
Згідно з останніми прогнозами, дефіцит бюджету наступного року сягне 19% ВВП, що відображає поточні потреби у видатках через війну.
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