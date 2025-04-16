Рубио объявил о закрытии Центра противодействия иностранной дезинформации

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о закрытии Центра глобального взаимодействия (GEC) – созданного в 2016 году структурного подразделения по борьбе с иностранной дезинформацией.

В США закроют Центр глобального взаимодействия

Соответствующее заявление Рубио сделал 16 апреля.

По словам государственного секретаря, GEC "тратил миллионы долларов на активное умолчание и цензуру голосов американцев, которым он должен служить".

При администрации президента Трампа мы всегда будем работать над защитой прав американского народа, и это важный шаг в продолжении выполнения этого обязательства. Марк Рубио Госсекретарь США

Центр глобального взаимодействия был создан при Госдепе США в 2016 году. Его годовой бюджет раньше составлял 61 миллион долларов, а штат — около 120 человек.

GEC давно являлся объектом критики республиканцев в Конгрессе, обвиняющих его в цензуре и слежке за американцами. Центр критиковал и Илон Маск, который в 2023 году назвал его "угрозой нашей демократии".

Руководство GEC отвергло эти обвинения, назвав свою работу важной по борьбе с иностранными пропагандистскими кампаниями.

Фактически Центр глобального взаимодействия прекратил работу с конца 2024 года, поскольку в бюджете не было заложено денег на его финансирование. Поделиться

В прошлом году именно на базе GEC было объявлено о запуске базирующейся в Варшаве многонациональной Украинской коммуникационной группы для противодействия российской дезинформации о войне в Украине.