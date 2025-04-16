Рубио объявил о закрытии Центра противодействия иностранной дезинформации

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил о закрытии Центра глобального взаимодействия (GEC) – созданного в 2016 году структурного подразделения по борьбе с иностранной дезинформацией.
Главные тезисы
- Марко Рубио объявил о закрытии Центра глобального взаимодействия (GEC), созданного для противодействия иностранной дезинформации.
- Решение закрыть GEC вызвано затратами и обвинениями в цензуре, несмотря на заявления о защите прав американцев.
В США закроют Центр глобального взаимодействия
Соответствующее заявление Рубио сделал 16 апреля.
По словам государственного секретаря, GEC "тратил миллионы долларов на активное умолчание и цензуру голосов американцев, которым он должен служить".
Центр глобального взаимодействия был создан при Госдепе США в 2016 году. Его годовой бюджет раньше составлял 61 миллион долларов, а штат — около 120 человек.
GEC давно являлся объектом критики республиканцев в Конгрессе, обвиняющих его в цензуре и слежке за американцами. Центр критиковал и Илон Маск, который в 2023 году назвал его "угрозой нашей демократии".
Руководство GEC отвергло эти обвинения, назвав свою работу важной по борьбе с иностранными пропагандистскими кампаниями.
В прошлом году именно на базе GEC было объявлено о запуске базирующейся в Варшаве многонациональной Украинской коммуникационной группы для противодействия российской дезинформации о войне в Украине.
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