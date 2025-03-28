США прекратили финансирование программы розыска похищенных Россией украинских детей

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что программа по поиску детей, незаконно вывезенных из Украины Россией, не возобновлена.
Главные тезисы
- США прекратили финансирование программы по поиску украденных украинских детей в России, что вызвало опасения потери данных о пропавших детях.
- Государственный секретарь США Марко Рубио опроверг информацию о временной отмене программы розыска украинских детей, похищенных Россией, и продолжает расследования российских военных преступлений.
- Международный уголовный суд начал расследование принудительной депортации украинских детей в Россию и атак российских военных на гражданскую инфраструктуру Украины.
США приостановили расследование массовых похищений украинских детей Россией
Об этом шла речь на пресс-конференции чиновника 28 марта.
В середине марта газета The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила инициативу Conflict Observatory, отслеживающую массовую депортацию украинских детей. Ее финансировало правительство США и возглавляла Гуманитарная лаборатория Йельского университета.
Медиа также писали о риске удаления всех данных о пропавших детях. Ответственная за это компания Quiet Professional решила не удалять базу данных обсерватории, говорили источники WP.
Марк Рубио опроверг эту информацию. Он утверждает, что решение приостановить инициативу не отменялось.
США начали исследовать российские военные преступления в мае 2022 года. Специалисты подготовили 13 публичных отчетов об агрессии РФ в Украине, а также шесть обвинительных актов МКС против российских чиновников, включая Путина.
Международный уголовный суд — единственный в мире, имеющий право и юрисдикцию преследовать глав государств за тяжкие преступления. МКС расследует принудительную депортацию украинских детей и атаки россиян на гражданскую инфраструктуру.
17 марта 2023 года он выдал ордера на арест Путина, уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в том, что они руководили депортацией украинских детей в Россию — это военное преступление.
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