США прекратили финансирование программы розыска похищенных Россией украинских детей

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что программа по поиску детей, незаконно вывезенных из Украины Россией, не возобновлена.

США приостановили расследование массовых похищений украинских детей Россией

Об этом шла речь на пресс-конференции чиновника 28 марта.

В середине марта газета The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила инициативу Conflict Observatory, отслеживающую массовую депортацию украинских детей. Ее финансировало правительство США и возглавляла Гуманитарная лаборатория Йельского университета.

Медиа также писали о риске удаления всех данных о пропавших детях. Ответственная за это компания Quiet Professional решила не удалять базу данных обсерватории, говорили источники WP.

На днях The Washington Post сообщило, что американская сторона временно отменила свое решение прекратить инициативу Conflict Observatory. По данным газеты, она может работать еще шесть недель, прежде чем завершит передачу своих данных Европолу. Поделиться

Марк Рубио опроверг эту информацию. Он утверждает, что решение приостановить инициативу не отменялось.

Программа не возобновлена и не финансируется. Она была частью сокращений, которые мы применили. Но мы обеспечили безопасность данных и гарантировали, что они у нас есть и могут быть переданы любым соответствующим органам. Мы сможем сообщить об этом [решении] на следующей неделе. Марк Рубио Госсекретарь США

США начали исследовать российские военные преступления в мае 2022 года. Специалисты подготовили 13 публичных отчетов об агрессии РФ в Украине, а также шесть обвинительных актов МКС против российских чиновников, включая Путина.

Международный уголовный суд — единственный в мире, имеющий право и юрисдикцию преследовать глав государств за тяжкие преступления. МКС расследует принудительную депортацию украинских детей и атаки россиян на гражданскую инфраструктуру.

17 марта 2023 года он выдал ордера на арест Путина, уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в том, что они руководили депортацией украинских детей в Россию — это военное преступление.