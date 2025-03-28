США припинили фінансування програми розшуку викрадених Росією українських дітей — Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що програму з пошуку дітей, незаконно вивезених з України Росією, не поновлено.
Головні тези:
- США призупинили фінансування програми розшуку українських дітей, викрадених Росією, що створює загрозу втрати даних про зниклих дітей.
- Державний секретар Марко Рубіо спростував інформацію про тимчасове скасування рішення припинити ініціативу Conflict Observatory, а отже програма залишається неактивною.
- США розпочали дослідження російських воєнних злочинів, в тому числі примусову депортацію українських дітей та атаки на цивільну інфраструктуру України.
США призупинили розслідування масових викрадень українських дітей Росією
Про це йшлося на пресконференції посадовця 28 березня.
У середині березня газета The Washington Post писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила ініціативу Conflict Observatory, яка відстежувала масову депортацію українських дітей. Її фінансував уряд США та очолювала Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету.
Медіа також писали про ризик видалення всіх даних про зниклих дітей. Відповідальна за це компанія Quiet Professionals вирішила не видаляти базу даних обсерваторії, говорили джерела WP.
Марко Рубіо спростував цю інформацію. Він стверджує, що рішення призупинити ініціативу не скасовували.
США почали досліджувати російські воєнні злочини у травні 2022 року. Фахівці підготували 13 публічних звітів про агресію РФ в Україні, а також шість обвинувальних актів МКС проти російських посадовців, включно з Путіним.
Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини. МКС розслідує примусову депортацію українських дітей та атаки росіян на цивільну інфраструктуру.
17 березня 2023 року він видав ордери на арешт Путіна, уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-