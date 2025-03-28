США припинили фінансування програми розшуку викрадених Росією українських дітей — Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що програму з пошуку дітей, незаконно вивезених з України Росією, не поновлено.

США призупинили розслідування масових викрадень українських дітей Росією

Про це йшлося на пресконференції посадовця 28 березня.

У середині березня газета The Washington Post писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила ініціативу Conflict Observatory, яка відстежувала масову депортацію українських дітей. Її фінансував уряд США та очолювала Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету.

Медіа також писали про ризик видалення всіх даних про зниклих дітей. Відповідальна за це компанія Quiet Professionals вирішила не видаляти базу даних обсерваторії, говорили джерела WP.

Днями The Washington Post повідомило, що американська сторона тимчасово скасувала своє рішення припинити ініціативу Conflict Observatory. За даними газети, вона може працювати ще шість тижнів, перш ніж завершить передачу своїх даних Європолу. Поширити

Марко Рубіо спростував цю інформацію. Він стверджує, що рішення призупинити ініціативу не скасовували.

Програма не відновлена і не фінансується. Вона була частиною скорочень, які ми застосували. Але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам. Ми зможемо повідомити про це [рішення] наступного тижня. Марко Рубіо Держсекретар США

США почали досліджувати російські воєнні злочини у травні 2022 року. Фахівці підготували 13 публічних звітів про агресію РФ в Україні, а також шість обвинувальних актів МКС проти російських посадовців, включно з Путіним.

Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини. МКС розслідує примусову депортацію українських дітей та атаки росіян на цивільну інфраструктуру.

17 березня 2023 року він видав ордери на арешт Путіна, уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до Росії — це воєнний злочин.