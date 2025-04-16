Рубіо оголосив про закриття Центру протидії іноземній дезінформації

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про закриття Центру глобальної взаємодії (GEC) – створеного у 2016 році структурного підрозділу для боротьби з іноземною дезінформацією.
Головні тези:
- Марко Рубіо оголосив про закриття Центру глобальної взаємодії (GEC), створеного для протидії іноземній дезінформації.
- Дії штату спрямовані на захист прав американців, за що є важливим кроком у виконанні цього завдання.
У США закриють Центр глобальної взаємодії
Відповідну заяву Рубіо зробив 16 квітня.
За словами державного секретаря, GEC "витрачав мільйони доларів на активне замовчування та цензуру голосів американців, яким він мав би служити".
Центр глобальної взаємодії був створений при Держдепі США у 2016 році. Його річний бюджет раніше становив 61 мільйон доларів, а штат — близько 120 людей.
GEC давно був обʼєктом критики республіканців у Конгресі, які звинувачують його у цензурі та стеженні за американцями. Центр критикував і Ілон Маск, який у 2023 році назвав його "загрозою для нашої демократії".
Керівництво GEC відкинуло ці звинувачення, назвавши свою роботу важливою для боротьби з іноземними пропагандистськими кампаніями.
Минулого року саме на базі GEC було оголошено про запуск багатонаціональної Української комунікаційної групи, що базується у Варшаві, для протидії російській дезінформації про війну в Україні.
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