Рубио сделал новое заявление насчет окончания войны РФ против Украины
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Политика
Дата публикации

Рубио сделал новое заявление насчет окончания войны РФ против Украины

Рубио
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Источник:  online.ua

Соединенные Штаты Америки надеются на достижение договоренности между Россией и Украиной уже на этой неделе, но это может быть не конечный срок.

Главные тезисы

  • Марк Рубио призывает к компромиссам для завершения войны между Россией и Украиной.
  • США активно вовлечены в урегулирование конфликта и надеются на достижение мира в регионе.
  • Рубио подчеркнул необходимость понимания позиций России и Украины для успешного завершения военного конфликта.

Рубио считает, что США прилагают максимальные усилия для окончания войны

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио.

Я не знаю, как насчет конца недели. Я надеюсь, что мы сможем прийти к чему-нибудь быстро. И я по-прежнему надеюсь, что мы сможем что-то сделать, потому что это ужасная война, и она должна закончиться, потому что у нее нет военного решения.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

По его словам, ни Россия, ни Украина не смогут полностью реализовать свои военные цели:

Россия не собирается просто взять и захватить всю Украину. И Украина не собирается отбросить их обратно туда, где они были до 2014 года.

Он отметил, что США лучше понимают позицию России после прямых разговоров: "Я бы сказал, что мы участвуем в том, чтобы понять, какова позиция России. Сейчас мы лучше понимаем это, потому что мы действительно разговаривали с ними после трех лет молчания".

Рубио считает, что тоже нужно выяснить позицию Украины. При этом он признал, что позиции сторон могут быть слишком далеки: "Тогда мы, возможно, придем к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир пока невозможен".

Он добавил, что США прилагают максимальные усилия для перемирия Украины и России. Ведь Штаты "потратили много времени и сил на высших уровнях правительства". По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед.

Если в какой-то момент мы поймем, что мы слишком далеки друг от друга, а движения вперед недостаточно, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей.

Он также напомнил, что США не начинали войну, но пытаются ее окончить. Но зависит от России и Украины.

Надеюсь, мы добьемся успеха, но в конечном счете это зависит не от нас. Это зависит от России и Украины. Они должны принять решение о том, что готовы идти на сближение друг с другом, и мы должны начать видеть прогресс.

Госсекретарь США Марк Рубио отменил свою поездку в Лондон 23 апреля. Причиной этого стал отказ Зеленского принять ключевое предложение США — признать Крым частью РФ.

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