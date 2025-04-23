Рубио сделал новое заявление насчет окончания войны РФ против Украины

Соединенные Штаты Америки надеются на достижение договоренности между Россией и Украиной уже на этой неделе, но это может быть не конечный срок.
Главные тезисы
- Марк Рубио призывает к компромиссам для завершения войны между Россией и Украиной.
- США активно вовлечены в урегулирование конфликта и надеются на достижение мира в регионе.
- Рубио подчеркнул необходимость понимания позиций России и Украины для успешного завершения военного конфликта.
Рубио считает, что США прилагают максимальные усилия для окончания войны
Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио.
По его словам, ни Россия, ни Украина не смогут полностью реализовать свои военные цели:
Россия не собирается просто взять и захватить всю Украину. И Украина не собирается отбросить их обратно туда, где они были до 2014 года.
Он отметил, что США лучше понимают позицию России после прямых разговоров: "Я бы сказал, что мы участвуем в том, чтобы понять, какова позиция России. Сейчас мы лучше понимаем это, потому что мы действительно разговаривали с ними после трех лет молчания".
Он добавил, что США прилагают максимальные усилия для перемирия Украины и России. Ведь Штаты "потратили много времени и сил на высших уровнях правительства". По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед.
Если в какой-то момент мы поймем, что мы слишком далеки друг от друга, а движения вперед недостаточно, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей.
Он также напомнил, что США не начинали войну, но пытаются ее окончить. Но зависит от России и Украины.
Госсекретарь США Марк Рубио отменил свою поездку в Лондон 23 апреля. Причиной этого стал отказ Зеленского принять ключевое предложение США — признать Крым частью РФ.
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