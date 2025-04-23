Рубіо зробив нову заяву щодо закінчення війни РФ проти України

Сполучені Штати Америки сподіваються на досягнення домовленості між Росією та Україною вже цього тижня, але це може бути не кінцевий строк.
Головні тези:
- США сподіваються на укладення домовленості між Росією та Україною найближчим часом.
- Марко Рубіо вважає, що війна між РФ та Україною повинна бути завершена, але це вимагає компромісів обох сторін.
- Уряд США докладає максимальних зусиль для досягнення миру у регіоні та співпрацює з Росією та Україною для врегулювання конфлікту.
Рубіо вважає, що США докладають максимальних зусиль для закінчення війни
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
За його словами, ні Росія, ні Україна не зможуть повністю реалізувати свої військові цілі:
Росія не збирається просто взяти і захопити всю Україну. І Україна не збирається відкинути їх назад, туди, де вони були до 2014 року.
Він зазначив, що США краще розуміють позицію Росії після прямих розмов: "Я б сказав, що ми беремо участь у тому, щоб зрозуміти, якою є позиція Росії. Зараз ми краще розуміємо це, тому що ми дійсно розмовляли з ними після трьох років мовчання".
Він додав, що США докладають максимальних зусиль для перемир'я України та Росії. Адже Штати "витратили багато часу і сил на найвищих рівнях уряду". За його словами, це продовжуватиметься доти, доки існує реалістичний шлях уперед.
Якщо в якийсь момент ми зрозуміємо, що ми надто далекі одне від одного, а руху вперед недостатньо, нам, можливо, доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі відбувається багато важливих речей.
Він також нагадав, що США не починали війну, але намагаються її закінчити. Але залежить від Росії та України.
Держсекретар США Марко Рубіо скасував свою поїздку до Лондона 23 квітня. Причиною цього стала відмова Зеленського прийняти ключову пропозицію США - визнати Крим частиною РФ.
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