С 8 июня в Украине сокращают продолжительность отключений света
Категория
Украина
Дата публикации

С 8 июня в Украине сокращают продолжительность отключений света

Энергетик
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Источник:  online.ua

По словам первого замглавы Минэнерго Юрия Власенко, с субботы, 8 июня, в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, призванный уменьшить продолжительность отсутствия света.

Главные тезисы

  • С 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии с целью сокращения продолжительности отсутствия света.
  • Аналитики отмечают, что проблемы с энергоснабжением в стране могут сохраниться в течение двух лет из-за погодных условий и ремонтов АЭС.
  • Директор Центра исследований энергетики подчеркивает необходимость рационального распределения и использования электроэнергии для отказа от графиков отключений.
  • Аналитики прогнозируют, что Украина в ближайшие два года не сможет обойтись без графиков отключений электроэнергии в летний и зимний периоды.
  • Несмотря на сложности, украинские энергетики готовы обеспечивать надежное электроснабжение в стране даже в самых критических условиях.

Что известно о новом режиме отключения электроэнергии по Украине

Начиная с субботы, будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько нужно будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения, - сообщил Власенко во время Часа вопросов к правительству в Раде.

Он подчеркнул, что именно операторы должны обеспечить ввод очередей на отключение электроэнергии для соблюдения установленных лимитов на потребление.

Представитель Минэнерго отметил, что в его ведомстве выступают за сокращение количества очередей потребителей на отключение.

Это позволит обеспечить большее количество часов света в домах граждан, - пояснил Власенко.

Что говорят аналитики по поводу сроков улучшения ситуации с отключениями электроэнергии в Украине

В материале издания "РБК_Украина" отмечается, что в Укрэнерго отмечают, что нынешние повреждения энергосети Украины хуже тех, которые фиксировались в прошлом году, поэтому бытовым потреблением следует готовиться к длительному периоду отключений света, однако блекаута в Украине не прогнозируется.

По словам директора специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадия Рябцева в комментарии журналистам издания, сейчас проблемой является то, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей определяется погодными условиями, поскольку часть имеющейся генерации получается от солнечных электростанций.

Кроме того, блоки АЭС выводятся в плановые ремонты. Несмотря на то, что это происходит поэтапно, все же влияет на снижение прогнозной генерации.

Поэтому нужно ждать частичного восстановления генерации, завершения ремонтов на АЭС и так далее. До этого каких-либо перспектив снижения продолжительности отключений летом я не вижу, - подчеркнул Рябцев.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в ближайшие два года Украина не сможет без графиков летом и зимой.

При этом Рябцев подчеркивает, что теоретически уже в сентябре в Украине смогут отказаться от графиков отключения света, но при рациональном распределении и использовании электроэнергии.

При этом аналитик отмечает, что на практике Украина к этому не готова.

По мнению Геннадия Рябцева, самый вероятный сценарий для Украины – это графики отключений, которые продолжатся и осенью.

Ограничения будут однозначны. Они могут доходить до 10-12 часов, но блекаутов не жду. Я уверен в профессионализме инженеров "Энергоатома", ремонтирующих тепловую и гидрогенерацию диспетчеров "Укрэнерго". Все это дает основания полагать, что, несмотря на все сложности, мы пройдем зиму без больших проблем для критической инфраструктуры. Хотя, безусловно, с большим дискомфортом для бытовых потребителей и бизнесов, - считает Харченко.

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