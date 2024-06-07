По словам первого замглавы Минэнерго Юрия Власенко, с субботы, 8 июня, в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, призванный уменьшить продолжительность отсутствия света.

Что известно о новом режиме отключения электроэнергии по Украине

Начиная с субботы, будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько нужно будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения, - сообщил Власенко во время Часа вопросов к правительству в Раде. Поделиться

Он подчеркнул, что именно операторы должны обеспечить ввод очередей на отключение электроэнергии для соблюдения установленных лимитов на потребление.

Представитель Минэнерго отметил, что в его ведомстве выступают за сокращение количества очередей потребителей на отключение.

Это позволит обеспечить большее количество часов света в домах граждан, - пояснил Власенко. Поделиться

Что говорят аналитики по поводу сроков улучшения ситуации с отключениями электроэнергии в Украине

В материале издания "РБК_Украина" отмечается, что в Укрэнерго отмечают, что нынешние повреждения энергосети Украины хуже тех, которые фиксировались в прошлом году, поэтому бытовым потреблением следует готовиться к длительному периоду отключений света, однако блекаута в Украине не прогнозируется.

По словам директора специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадия Рябцева в комментарии журналистам издания, сейчас проблемой является то, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей определяется погодными условиями, поскольку часть имеющейся генерации получается от солнечных электростанций.

Кроме того, блоки АЭС выводятся в плановые ремонты. Несмотря на то, что это происходит поэтапно, все же влияет на снижение прогнозной генерации.

Поэтому нужно ждать частичного восстановления генерации, завершения ремонтов на АЭС и так далее. До этого каких-либо перспектив снижения продолжительности отключений летом я не вижу, - подчеркнул Рябцев. Поделиться

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в ближайшие два года Украина не сможет без графиков летом и зимой.

При этом Рябцев подчеркивает, что теоретически уже в сентябре в Украине смогут отказаться от графиков отключения света, но при рациональном распределении и использовании электроэнергии.

При этом аналитик отмечает, что на практике Украина к этому не готова.

По мнению Геннадия Рябцева, самый вероятный сценарий для Украины – это графики отключений, которые продолжатся и осенью.