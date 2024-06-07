По словам первого замглавы Минэнерго Юрия Власенко, с субботы, 8 июня, в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, призванный уменьшить продолжительность отсутствия света.
Главные тезисы
- С 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии с целью сокращения продолжительности отсутствия света.
- Аналитики отмечают, что проблемы с энергоснабжением в стране могут сохраниться в течение двух лет из-за погодных условий и ремонтов АЭС.
- Директор Центра исследований энергетики подчеркивает необходимость рационального распределения и использования электроэнергии для отказа от графиков отключений.
- Аналитики прогнозируют, что Украина в ближайшие два года не сможет обойтись без графиков отключений электроэнергии в летний и зимний периоды.
- Несмотря на сложности, украинские энергетики готовы обеспечивать надежное электроснабжение в стране даже в самых критических условиях.
Что известно о новом режиме отключения электроэнергии по Украине
Он подчеркнул, что именно операторы должны обеспечить ввод очередей на отключение электроэнергии для соблюдения установленных лимитов на потребление.
Представитель Минэнерго отметил, что в его ведомстве выступают за сокращение количества очередей потребителей на отключение.
Что говорят аналитики по поводу сроков улучшения ситуации с отключениями электроэнергии в Украине
В материале издания "РБК_Украина" отмечается, что в Укрэнерго отмечают, что нынешние повреждения энергосети Украины хуже тех, которые фиксировались в прошлом году, поэтому бытовым потреблением следует готовиться к длительному периоду отключений света, однако блекаута в Украине не прогнозируется.
По словам директора специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадия Рябцева в комментарии журналистам издания, сейчас проблемой является то, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей определяется погодными условиями, поскольку часть имеющейся генерации получается от солнечных электростанций.
Кроме того, блоки АЭС выводятся в плановые ремонты. Несмотря на то, что это происходит поэтапно, все же влияет на снижение прогнозной генерации.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в ближайшие два года Украина не сможет без графиков летом и зимой.
При этом Рябцев подчеркивает, что теоретически уже в сентябре в Украине смогут отказаться от графиков отключения света, но при рациональном распределении и использовании электроэнергии.
При этом аналитик отмечает, что на практике Украина к этому не готова.
По мнению Геннадия Рябцева, самый вероятный сценарий для Украины – это графики отключений, которые продолжатся и осенью.
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