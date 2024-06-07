За словами першого замглави Міненерго Юрія Власенка, з суботи, 8 червня, в Україні запроваджують новий порядок відключень електроенергії, покликаний зменшити тривалість відсутності світла.

Що відомо про новий режим відключень електроенергії по Україні

Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу, - повідомив Власенко під час Години запитань до уряду у Раді. Поширити

Він підкреслив, що вже саме оператори мають забезпечити введення черг на відключення електроенергії для дотримання встановлених лімітів на споживання.

Представник Міненерго зазначив, що у його відомстві виступають за скорочення кількості черг споживачів на відключення.

Це дасть можливість забезпечити більшу кількість годин світла в оселях громадян, - пояснив Власенко. Поширити

Що кажуть аналітики стосовно термінів покращення ситуації із відключеннями електроенергії в Україні

У матеріалі видання “РБК_Україна” зазначається, що в Укренерго наголошують, що нинішні пошкодження енергомережі України гірші за ті, які фіксувались минулого року, тому побутовим споживанням варто готуватисьдо тривалого періоду відключень світла, однак блекауту в Україні не прогнозується.

За словами директора спеціальних проектів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадія Рябцева у коментарі журналістам видання, наразі проблемою є те, що наразі ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів визначається погодними умовами, оскільки частина наявної генерації отримується від сонячних електростанцій.

Крім того, блоки АЕС виводяться у планові ремонти. Попри те, що це відбувається поетапно, це все ж впливає на зниження прогнозної генерації.

Тому треба чекати на часткове відновлення генерації, завершення ремонтів на АЕС і так далі. До цього якихось перспектив зниження тривалості відключень влітку я не бачу, - підкреслив Рябцев. Поширити

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що у найближчі два роки Україна не зможе без графіків влітку та взимку.

При цьому Рябцев підкреслює, що теоретично, вже у вересні в Україні зможуть відмовитись від графіків відключення світла, але за умови раціонального розподілення та використання електроенергії.

При цьому аналітик наголошує, що на практиці Україна до цього не готова.

На думку Геннадія Рябцева, найімовірніший сценарій для України - це графіки відключень, які продовжаться і восени.