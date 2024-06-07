За словами першого замглави Міненерго Юрія Власенка, з суботи, 8 червня, в Україні запроваджують новий порядок відключень електроенергії, покликаний зменшити тривалість відсутності світла.
Головні тези:
- З 8 червня в Україні запроваджують новий порядок відключень електроенергії з метою скорочення тривалості відсутності світла.
- Україна планує вводити графіки погодинних відключень, що дозволить розвантажити операторів системи розподілу та забезпечити більше годин світла громадянам.
- Аналітики не передбачають блекаутів, проте зазначають, що проблеми з енергопостачанням в Україні в умовах погодних умов та ремонтів АЕС можуть виникати ще протягом двох років.
- Директор Центру досліджень енергетики вважає, що Україна потребує раціонального розподілу та використання електроенергії для відмови від графіків відключень.
- Незважаючи на складнощі, українські енергетики готові забезпечувати надійне електропостачання в країні, навіть у найкритичніших умовах.
Що відомо про новий режим відключень електроенергії по Україні
Він підкреслив, що вже саме оператори мають забезпечити введення черг на відключення електроенергії для дотримання встановлених лімітів на споживання.
Представник Міненерго зазначив, що у його відомстві виступають за скорочення кількості черг споживачів на відключення.
Що кажуть аналітики стосовно термінів покращення ситуації із відключеннями електроенергії в Україні
У матеріалі видання “РБК_Україна” зазначається, що в Укренерго наголошують, що нинішні пошкодження енергомережі України гірші за ті, які фіксувались минулого року, тому побутовим споживанням варто готуватисьдо тривалого періоду відключень світла, однак блекауту в Україні не прогнозується.
За словами директора спеціальних проектів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадія Рябцева у коментарі журналістам видання, наразі проблемою є те, що наразі ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів визначається погодними умовами, оскільки частина наявної генерації отримується від сонячних електростанцій.
Крім того, блоки АЕС виводяться у планові ремонти. Попри те, що це відбувається поетапно, це все ж впливає на зниження прогнозної генерації.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що у найближчі два роки Україна не зможе без графіків влітку та взимку.
При цьому Рябцев підкреслює, що теоретично, вже у вересні в Україні зможуть відмовитись від графіків відключення світла, але за умови раціонального розподілення та використання електроенергії.
При цьому аналітик наголошує, що на практиці Україна до цього не готова.
На думку Геннадія Рябцева, найімовірніший сценарій для України - це графіки відключень, які продовжаться і восени.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-