С начала года авиация РФ сбросила на Украину 3203 КАБа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что менее чем за два месяца 2024 года россияне сбросили 3203 управляемых авиабомбы на украинские территории.

Авиация РФ ежедневно бомбит Украину — Зеленский

Владимир Зеленский, в частности, рассказал партнерам о недавней российской атаке на город Константиновка Донецкой области, когда российская управляемая авиабомба повредила более 50 различных объектов: железнодорожный вокзал, православную церковь, аптеку, восемь многоквартирных домов и десятки магазинов.

Об этом Зеленский сообщил во время обращения в видеоформате лидерам стран Европейского Союза и США, которые собрались в Париже на саммит по поддержке Украины.

Он добавил, что только с начала этого года и до 24 февраля российские самолеты сбросили 3203 управляемых авиабомба на украинские города и села и на наши фронтовые позиции. И подчеркнул, что в этом году необходимо совместно работать над тем, чтобы Россия потеряла свои смертоносные преимущества, как она потеряла свои преимущества на земле и в море.

Должны доказать, что можем лишить Россию преимущества и в небе, и в финансировании агрессии, и в политической плоскости. Это — задача года. Владимир Зеленский Президент Украины

Отдельно Владимир Зеленский пригласил партнеров принять участие в подготовке первого Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии.

Вместе мы уже спасли миллионы жизней. И вместе мы должны гарантировать, что Путин не сможет уничтожить наши достижения и не сможет расширить свою агрессию на другие народы. Поделиться

Лидеры Европы встретились в Париже

26 февраля около 20 европейских лидеров встретились в Париже, чтобы обсудить угрозы российского президента Владимира Путина. К ним обратился президент Украины Владимир Зеленский

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 26 февраля.

Сегодня же принял участие в работе специального саммита в Париже — саммита лидеров, который собрал президент Франции. Главная тематика — все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности. Конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, снабжение оружием для Украины и непрерывность поддержки.

Он отметил, что все, что делает Украина, добавляет безопасности Европе.