С начала года авиация РФ сбросила на Украину 3203 КАБа
Категория
Украина
Дата публикации

С начала года авиация РФ сбросила на Украину 3203 КАБа

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что менее чем за два месяца 2024 года россияне сбросили 3203 управляемых авиабомбы на украинские территории.

Авиация РФ ежедневно бомбит Украину — Зеленский

Владимир Зеленский, в частности, рассказал партнерам о недавней российской атаке на город Константиновка Донецкой области, когда российская управляемая авиабомба повредила более 50 различных объектов: железнодорожный вокзал, православную церковь, аптеку, восемь многоквартирных домов и десятки магазинов.

Об этом Зеленский сообщил во время обращения в видеоформате лидерам стран Европейского Союза и США, которые собрались в Париже на саммит по поддержке Украины.

Он добавил, что только с начала этого года и до 24 февраля российские самолеты сбросили 3203 управляемых авиабомба на украинские города и села и на наши фронтовые позиции. И подчеркнул, что в этом году необходимо совместно работать над тем, чтобы Россия потеряла свои смертоносные преимущества, как она потеряла свои преимущества на земле и в море.

Должны доказать, что можем лишить Россию преимущества и в небе, и в финансировании агрессии, и в политической плоскости. Это — задача года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Отдельно Владимир Зеленский пригласил партнеров принять участие в подготовке первого Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии.

Вместе мы уже спасли миллионы жизней. И вместе мы должны гарантировать, что Путин не сможет уничтожить наши достижения и не сможет расширить свою агрессию на другие народы.

Лидеры Европы встретились в Париже

26 февраля около 20 европейских лидеров встретились в Париже, чтобы обсудить угрозы российского президента Владимира Путина. К ним обратился президент Украины Владимир Зеленский

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 26 февраля.

Сегодня же принял участие в работе специального саммита в Париже — саммита лидеров, который собрал президент Франции. Главная тематика — все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности. Конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, снабжение оружием для Украины и непрерывность поддержки.

Он отметил, что все, что делает Украина, добавляет безопасности Европе.

Ибо каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любому другому противнику Европы и вообще свободному миру — приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность — это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира.

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