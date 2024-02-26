З початку року авіація РФ скинула на Україну 3203 КАБи
Категорія
Україна
Дата публікації

З початку року авіація РФ скинула на Україну 3203 КАБи

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що менш ніж за два місяці 2024 року росіяни скинули 3203 керовані авіабомби на українські території.

Авіація РФ щоденно бомбить Україну — Зеленський

Володимир Зеленський, зокрема, розповів партнерам про нещодавню російську атаку на місто Костянтинівка на Донеччині, коли російська керована авіабомба пошкодила понад 50 різних об’єктів: залізничний вокзал, православну церкву, аптеку, вісім багатоквартирних будинків і десятки магазинів.

Про це Зеленський повідомив під час звернення у відеоформаті до лідерів країн Європейського Союзу та США, які зібрались у Парижі на саміт щодо підтримки України.

Він додав, що лише від початку цього року й до 24 лютого російські літаки скинули 3203 керовані авіабомби на українські міста й села та на наші фронтові позиції. І наголосив, що цього року необхідно спільно працювати над тим, аби Росія втратила свої смертоносні переваги, як вона вже втратила свої переваги на землі й у морі.

Маємо довести, що можемо позбавити Росію переваги і в небі, і у фінансуванні агресії, і в політичній площині. Це — завдання року.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окремо Володимир Зеленський запросив партнерів долучитися до підготовки першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

Разом ми вже врятували мільйони життів. І так само разом ми маємо гарантувати, що Путін не зможе знищити наші досягнення й не зможе розширити свою агресію на інші народи.

Лідери Європи зустрілися у Парижі

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський

Про це очільник держави повідомив у вечірньому зверненні 26 лютого.

Сьогодні ж взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі — саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика — усе, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності. Звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки.

Він наголосив на тому, що все, що робить Україна, додає безпеки Європі.

Бо кожна з російських втрат і кожен з російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу — привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість — це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру.

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