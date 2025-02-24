SAG Awards 2025. Гильдия киноактеров США объявила победителей

Главную награду от SAG Awards 2025 в кино получила драма Эдварда Бергера "Конклав", а среди телесериалов аналогичное отличие получил "Сьогун".
Главные тезисы
- Главная награда SAG Awards 2025 в кино досталась драме Эдварда Бергера “Конклав”, а среди телесериалов победил “Сьогун”.
- Тимоти Шаламе и Деми Мур отмечены как лучшие актеры за главные роли в фильмах “Боб Дилан: Полнейший незнакомец” и “Субстанция”.
Гильдия киноактеров США объявила победителей
В Лос-Анджелесе прошла 31-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии американских киноактеров — SAG Awards. Это последнее событие "сезона наград" перед вручением "Оскара", которое запланировано на 2 марта.
Главную награду — награду за лучшую игру актерского состава — получила драма Эдварда Бергера "Конклав". Награждение фильма о выборах нового Папы римского в Ватикане состоялось на фоне сообщений о критическом состоянии здоровья Папы Франциска.
Лучшим актером фильма стал Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль в байопике "Боб Дилан: Полнейший незнакомец", а лучшей актрисой — Деми Мур за роль в ленте "Субстанция". Киран Калкин получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Настоящая боль", а Зои Салдана завоевала статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Эмилия Перес".
Также во время церемонии вручения наград SAG Awards Джейн Фонд получила награду за жизненные достижения.
В прошлом месяце Гильдия киноактеров отменила объявление номинантов в прямом эфире из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, опубликовав номинации из-за прессрелиза. Гильдия также призвала людей делать пожертвования благотворительным организациям, чтобы помочь нуждающимся.
Полный список победителей выглядит следующим образом:
В кино:
Лучшая игра актеров в кинофильме — "Конклав";
Лучшая женская роль — Деми Мур ("Субстанция");
Лучшая мужская роль — Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец");
Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана ("Эмилия Перес");
Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль");
Лучшая игра каскадеров в художественном фильме — "Каскадер".
В сериалах:
Лучшая игра актеров в драматическом сериале — "Шёгун";
Лучшая игра актеров в комедийном сериале — "Убийства в одном здании";
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Анна Саваи ("Шёгун");
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Хироюки Санада ("Шогун");
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт ("Уловка");
Лучшая мужская роль в минисериале или телефильме — Колин Фаррелл ("Пингвин");
Лучшая женская роль в минисериале или телефильме — Джессика Ганнинг ("Оленя");
Лучшая игра каскадеров в телесериале — Шёгун.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-