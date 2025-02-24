SAG Awards 2025. Гильдия киноактеров США объявила победителей

Главную награду от SAG Awards 2025 в кино получила драма Эдварда Бергера "Конклав", а среди телесериалов аналогичное отличие получил "Сьогун".

Гильдия киноактеров США объявила победителей

В Лос-Анджелесе прошла 31-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии американских киноактеров — SAG Awards. Это последнее событие "сезона наград" перед вручением "Оскара", которое запланировано на 2 марта.

"Конклав"

Главную награду — награду за лучшую игру актерского состава — получила драма Эдварда Бергера "Конклав". Награждение фильма о выборах нового Папы римского в Ватикане состоялось на фоне сообщений о критическом состоянии здоровья Папы Франциска.

Лучшим актером фильма стал Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль в байопике "Боб Дилан: Полнейший незнакомец", а лучшей актрисой — Деми Мур за роль в ленте "Субстанция". Киран Калкин получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Настоящая боль", а Зои Салдана завоевала статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Эмилия Перес".

Среди телесериалов больше всего наград получил "Шегун". Из пяти номинаций сериал стал победителем в четырех, в том числе и в категории "Лучший актерский состав драматического сериала". Кроме того, Анна Савай стала лучшей актрисой в драматическом сериале, а Хироюки Санада был признан лучшим актером в драматическом сериале. Поделиться

Также во время церемонии вручения наград SAG Awards Джейн Фонд получила награду за жизненные достижения.

В прошлом месяце Гильдия киноактеров отменила объявление номинантов в прямом эфире из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, опубликовав номинации из-за прессрелиза. Гильдия также призвала людей делать пожертвования благотворительным организациям, чтобы помочь нуждающимся.

Полный список победителей выглядит следующим образом:

В кино:

Лучшая игра актеров в кинофильме — "Конклав";

Лучшая женская роль — Деми Мур ("Субстанция");

Лучшая мужская роль — Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец");

Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана ("Эмилия Перес");

Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин ("Настоящая боль");

Лучшая игра каскадеров в художественном фильме — "Каскадер".

В сериалах: