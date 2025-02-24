SAG Awards 2025. Гільдія кіноакторів США оголосила переможців

Головну нагороду від SAG Awards 2025 в кіно отримала драма Едварда Берґера "Конклав", а серед телесеріалів аналогічну відзнаку здобув "Шьоґун".
Головні тези:
- Найбільш очікуваною перемогою на SAG Awards 2025 в кіно стала драма Едварда Берґера “Конклав”, а серед телесеріалів відзначився “Шьоґун”.
- Тімоті Шаламе був визнаний найкращим актором за головну роль у байопіку “Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”, Демі Мур отримала нагороду за роль у стрічці “Субстанція”.
Гільдія кіноакторів США оголосила переможців
У Лос-Анджелесі пройшла 31-ша щорічна церемонія вручення премії Гільдії американських кіноакторів — SAG Awards. Це остання подія "сезону нагород" перед врученням "Оскара", яке заплановане на 2 березня.
Головну нагороду — відзнаку за найкращу гру акторського складу — отримала драма Едварда Берґера "Конклав". Нагородження фільму про вибори нового Папи римського у Ватикані відбулося на тлі повідомлень про критичний стан здоровʼя Папи Франциска.
Найкращим актором фільму став Тімоті Шаламе, який виконав головну роль у байопіку "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", а найкращою акторкою — Демі Мур за роль у стрічці "Субстанція". Кіран Калкін отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Справжній біль", а Зої Салдана здобула статуетку за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Емілія Перес".
Також під час церемонії вручення нагород SAG Awards Джейн Фонда отримала нагороду за життєві досягнення.
Минулого місяця Гільдія кіноакторів скасувала оголошення номінантів у прямому ефірі через лісові пожежі у Лос-Анджелесі, натомість опублікувавши номінації через пресреліз. Гільдія також закликала людей робити пожертви благодійним організаціям, щоб допомогти тим, хто цього потребує.
Повний список переможців виглядає наступним чином:
У кіно:
Найкраща гра акторів у кінофільмі — "Конклав";
Найкраща жіноча роль — Демі Мур ("Субстанція");
Найкраща чоловіча роль — Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець");
Найкраща жіноча роль другого плану — Зої Салдана ("Емілія Перес");
Найкраща чоловіча роль другого плану — Кіран Калкін ("Справжній біль");
Найкраща гра каскадерів у художньому фільмі — "Каскадер".
У серіалах:
Найкраща гра акторів у драматичному серіалі — "Шьоґун";
Найкраща гра акторів у комедійному серіалі — "Вбивства в одній будівлі";
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Анна Саваї ("Шьоґун");
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі — Хіроюкі Санада ("Шьоґун");
Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі — Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі");
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Джин Смарт ("Хитрощі");
Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі чи телефільмі — Колін Фаррелл ("Пінгвін");
Найкраща жіноча роль у мінісеріалі чи телефільмі — Джессіка Ганнінг ("Оленя");
Найкраща гра каскадерів у телесеріалі — "Шьоґун".
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