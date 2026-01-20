"Сайлент Хилл. Возвращение" врывается на большие экраны — трейлер
Источник:  online.ua

Украинские зрители довольно долго ждали продолжения культового фильма ужасов "нулевых", основанного на японской видеоигре Silent Hill 2. И вот это произошло — "Сайлент Хилл. Возвращение" наконец-то выходит в прокат.

Главные тезисы

  • После 20-летней паузы режиссер Кристоф Ганс представил продолжение хоррора.
  • Главные роли достались Джереми Ирвину и Ханне Эмили Андресон.

Эта жуткая история расскажет о молодом человеке по имени Джеймс.

Он решается посетить проклятый город Сайлент Хилл после того, как получил таинственное письмо от своей утраченной любимой Мэри.

Однако в поисках любви главный герой попадает в зловещий очаг настоящих кошмаров и уродливых монстров.

Что касается актерского каста, то в этот раз на экране вы увидите Джереми Ирвина ("Клуб молодых миллиардеров", "Мамма Миа", "Проклятие Бегхед") и Ханну Эмили Андресон ("Пила 8", "Люди Икс: Темный Феникс", "Судная ночь").

Стоит обратить внимание на то, что за режиссерскую работу снова взялся Кристоф Ганс, снявший фильм "Сайлент Хилл" 20 лет назад.

Интересно, что режиссер изначально хотел экранизировать именно вторую часть игры, поскольку считает ее любимой среди фанатов и очень эмоциональной. Однако впоследствии решил все же работать над первой, чтобы последовательно рассказать историю загадочного городка.

