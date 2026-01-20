"Сайлент Хилл. Возвращение" врывается на большие экраны — трейлер

Украинские зрители довольно долго ждали продолжения культового фильма ужасов "нулевых", основанного на японской видеоигре Silent Hill 2. И вот это произошло — "Сайлент Хилл. Возвращение" наконец-то выходит в прокат.

"Сайлент Хилл. Возвращение" — чем удивит новый хоррор

Эта жуткая история расскажет о молодом человеке по имени Джеймс.

Он решается посетить проклятый город Сайлент Хилл после того, как получил таинственное письмо от своей утраченной любимой Мэри.

Однако в поисках любви главный герой попадает в зловещий очаг настоящих кошмаров и уродливых монстров.

Что касается актерского каста, то в этот раз на экране вы увидите Джереми Ирвина ("Клуб молодых миллиардеров", "Мамма Миа", "Проклятие Бегхед") и Ханну Эмили Андресон ("Пила 8", "Люди Икс: Темный Феникс", "Судная ночь").

Стоит обратить внимание на то, что за режиссерскую работу снова взялся Кристоф Ганс, снявший фильм "Сайлент Хилл" 20 лет назад.