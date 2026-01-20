"Сайлент Гілл. Повернення" вривається на великі екрани — трейлер
"Сайлент Гілл. Повернення" вривається на великі екрани — трейлер

Українські глядачі доволі довго чекали на продовження культового фільму жахів "нульових", який заснований на японській відеогрі Silent Hill 2. І ось це сталося — "Сайлент Гілл. Повернення" нарешті виходить у прокат.

Головні тези:

  • Після 20-річної паузи режисер Крістоф Ганс представив продовження горору.
  • Головні ролі дісталися Джеремі Ірвіну та Ханні Емілі Андресон.

Ця моторшна історія розповість про молодого чоловіка на ім'я Джеймс.

Він наважується відвідати прокляте місто Сайлент Гілл після того, як отримав таємничого листа від своєї втраченої коханої Мері.

Однак у пошуках любові головний герой потрапляє в зловісний осередок справжніх кошмарів та потворних монстрів.

Що стосується акторського касту, то цього разу на екрані ви побачите Джеремі Ірвіна ("Клуб молодих мільярдерів", "Мамма Міа", "Прокляття Беґхед") та Ханну Емілі Андресон ("Пила 8", "Люди Ікс: Темний Фенікс", "Судна ніч").

Варто звернути увагу на те, що за режисерську роботу знову взявся Крістоф Ганс, — який зняв фільм "Сайлент Гілл" 20 років тому.

Цікаво, що режисер від самого початку хотів екранізувати саме другу частину гри, адже вважає її улюбленою серед фанатів та дуже емоційною. Проте згодом вирішив все ж працювати над першою, щоб послідовно розповісти історію загадкового містечка.

