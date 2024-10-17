Проект Минкультуры по проверке медиаграмотности "Фильтр" провел 17 октября Национальный тест по медиаграмотности, который с самого начала привлек рекордное количество украинцев.

Что известно о массовом интересе украинцев к проверке собственной медиаграмотности

Отмечается, что каждую минуту тест пытались пройти около 10 тыс. украинцев и уже в течение первых 3 часов проверку тестом прошли около 100 тыс. человек.

Подчеркивается, что такое большое количество украинцев, желавших проверить собственную медиаграмотность, стало настоящим вызовом для временно переставшего работать сайта.

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Разработчики теста не расстроились из-за временного прекращения работы сайта, а наоборот были приятно удивлены тем количеством украинцев, проявивших интерес к тесту.

По словам организаторов, за 3 года проведения теста был установлен рекордный показатель по количеству желающих принять участие в нем украинцев.

Для сравнения: в 2023 году в тесте приняло участие 26 тысяч участников.

Мы не ожидали такого потока пользователей, но это отлично подчеркивает важность темы медиаграмотности. Но доказывает, что украинцы стремятся быть более устойчивыми к манипуляциям и дезинформации. Мы работаем над увеличением мощности платформы и призываем всех попробовать пройти тест позже. Вся информация доступна в соцсетях "Фильтра", — отметила руководитель проекта Ольга Кравченко. Поделиться

Что известно о национальном тесте на медиаграмотность

Тест состоит из 25 вопросов, охватывающих 5 тематических блоков. 50 участников, которые покажут самые лучшие результаты, получат призы, среди которых подарочные сертификаты, портативные зарядные устройства, термокружки и другие приятные сюрпризы.

Для того чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке . Однако пока сайт все еще восстанавливают.

Чтобы присоединиться к розыгрышу призов и получить сертификат, тест должен пройти 17 октября с 8:30 до 23:59.

Результаты теста будут опубликованы 18 октября на сайте проекта "Фильтр".

Тест будет доступен не только сегодня, 17 октября, но и дальше. Каждый украинец сможет проверить собственный уровень медиаграмотности, но розыгрыш призов касается только тех, кто пройдет его 17 октября.