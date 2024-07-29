Министерство экономики объявило о запуске платформы Пульс, с помощью которой предприниматели могут пожаловаться на любой государственный орган и конкретного чиновника.

Что известно о работе сервиса "Пульс"

В настоящее время платформа проходит бета-тестирование.

Предпринимателям предложено оценить работу 22 государственных органов, однако со временем их количество должно возрасти.

Благодаря этому инструменту можно будет увидеть объективную измерительную картину качества госуслуг и более эффективно и быстрее реагировать на проблемы предпринимателей. К примеру, обратились в налоговую, ЦНАП или другие органы и не удовлетворены качеством услуг, тогда можно оставить отзыв на "Пульсе". Заявку примут в работу, чтобы исправить проблему, а предприниматель получит ответ на свой запрос в онлайн-кабинете, - объясняет глава Минэкономики Юлия Свириденко. Поделиться

Предприниматели

Предполагается, что благодаря применению Пульс предприниматели не только смогут оставить жалобу на конкретный государственный орган или должностного лица, но и оставлять одобрительные отзывы.

Из чего состоит приложение "Пульс" и как это будет работать

Подчеркивается, что платформа имеет три элемента: дашборд, информационное окно и личный кабинет предпринимателя.

Дашборд представляет сводное количество данных о качестве государственных органов и количестве полученных жалоб от предпринимателей. Эти данные будут оперативно обновляться.

Информационное окно позволит предпринимателям оставлять отзывы о качестве работы государственных органов и сообщать о существующих проблемах.

Личный кабинет предпринимателя будет служить функцией отслеживания этапа, на котором находится рассмотрение той или иной жалобы.

Для того, чтобы оставить жалобу или отзыв о работе того или иного государственного органа, необходимо будет зарегистрироваться в приложении с помощью электронной подписи, через банк ID или Действие. Подпись.

После этого предпринимателю будет предложено заполнить длинную и короткую форму.

С помощью короткой формы можно будет оценить базовые критерии, в том числе условия открытия и закрытия предпринимательской деятельности, отсутствие незаконных проверок.

С помощью длинной формы можно будет оставить более развернутую оценку и поделиться опытом качества работы того или иного государственного органа.

Эту форму будут прорабатывать иначе. Ее направят либо в правительственный контактный центр, где обрабатываются обращения граждан, а в сложных случаях – в Совет бизнес-омбудсмена, если вопросы относятся к его компетенциям.

Ответ на жалобу придет в личный кабинет предпринимателя на платформе "Пульс".