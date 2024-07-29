Министерство экономики объявило о запуске платформы Пульс, с помощью которой предприниматели могут пожаловаться на любой государственный орган и конкретного чиновника.
Главные тезисы
- Платформа “Пульс” разработана Минэкономики Украины для жалоб предпринимателей на государственные органы и должностных лиц.
- Сервис проходит бета-тестирование, предоставляя предпринимателям возможность оценить работу госструктур и оставить жалобы или одобрительные отзывы.
- Приложение “Пульс” включает в себя дашборд, информационное окно и личный кабинет, обеспечивая удобный механизм отслеживания состояния жалоб и получения ответов.
- Предприниматели могут использовать короткую или длинную форму для оценки работы госорганов, причем сложные случаи могут быть направлены в Совет бизнес-омбудсмена.
- Цель сервиса - улучшить качество государственных услуг и оперативно реагировать на проблемы предпринимателей в Украине.
Что известно о работе сервиса "Пульс"
В настоящее время платформа проходит бета-тестирование.
Предпринимателям предложено оценить работу 22 государственных органов, однако со временем их количество должно возрасти.
Предполагается, что благодаря применению Пульс предприниматели не только смогут оставить жалобу на конкретный государственный орган или должностного лица, но и оставлять одобрительные отзывы.
Из чего состоит приложение "Пульс" и как это будет работать
Подчеркивается, что платформа имеет три элемента: дашборд, информационное окно и личный кабинет предпринимателя.
Дашборд представляет сводное количество данных о качестве государственных органов и количестве полученных жалоб от предпринимателей. Эти данные будут оперативно обновляться.
Информационное окно позволит предпринимателям оставлять отзывы о качестве работы государственных органов и сообщать о существующих проблемах.
Личный кабинет предпринимателя будет служить функцией отслеживания этапа, на котором находится рассмотрение той или иной жалобы.
Для того, чтобы оставить жалобу или отзыв о работе того или иного государственного органа, необходимо будет зарегистрироваться в приложении с помощью электронной подписи, через банк ID или Действие. Подпись.
После этого предпринимателю будет предложено заполнить длинную и короткую форму.
С помощью короткой формы можно будет оценить базовые критерии, в том числе условия открытия и закрытия предпринимательской деятельности, отсутствие незаконных проверок.
С помощью длинной формы можно будет оставить более развернутую оценку и поделиться опытом качества работы того или иного государственного органа.
Эту форму будут прорабатывать иначе. Ее направят либо в правительственный контактный центр, где обрабатываются обращения граждан, а в сложных случаях – в Совет бизнес-омбудсмена, если вопросы относятся к его компетенциям.
Ответ на жалобу придет в личный кабинет предпринимателя на платформе "Пульс".
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